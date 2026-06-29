El regreso de Serena Williams genera gran expectativa entre la afición en Wimbledon

Crece la expectación en Wimbledon ante el primer partido individual de Serena Williams en casi cuatro años.

Williams, de 44 años, tiene previsto enfrentarse a la australiana Maya Joint, quien con 20 años tiene menos de la mitad de su edad, en el tercer partido del martes en la Pista Central en Wimbledon, donde la destacada tenista estadounidense ganó siete de sus 23 títulos de Grand Slam en individuales.

“Creo que todo el mundo siente lo mismo: no puede esperar a ver a Serena de vuelta en la Pista Central”, indicó el lunes Sally Bolton, directora ejecutiva del All England Club.

Los organizadores de Wimbledon tomaron la inusual decisión de reservar una octava y última invitación para Williams hasta que ella aceptó casi en el último momento posible, el fin de semana anterior a que comenzara la fase de clasificación.

“Estábamos todos allí, más o menos en silencio, cruzando los dedos para que eso ocurriera”, comentó Bolton cuando The Associated Press le preguntó cuán ansioso estaba el club mientras Williams sopesaba su decisión.

“Es un icono del deporte y, particularmente aquí en el campeonato, es una de nuestras campeonas más especiales”, añadió Bolton. “Así que mañana, cuando vuelva a pisar la Pista Central, será el boleto más codiciado”.

Estuviera relacionado con Williams o no, la cola de espectadores que acamparon durante la noche para los lotes diarios de entradas de Wimbledon a la venta había alcanzado las 10.000 personas para la mañana del lunes.

“Estamos aconsejando a la gente que, si aún no ha salido de viaje, no viaje, porque la cola está, en la práctica, completa”, señaló Bolton. “En comparación con el año pasado, hay muchísima actividad”.

Williams también jugará dobles con su hermana mayor, Venus Williams, más adelante en la semana.

Desde que Serena ganó Wimbledon por última vez hace una década, ocho mujeres diferentes han conquistado el título.

“Se necesitaba un poquito para reinventar el tenis femenino”, expresó Lauren Byrne, una espectadora de 26 años en Wimbledon, de las afueras de Dublín. “Sin duda va a devolver un poco más de emoción”.

“Es simplemente genial verla. Todavía tiene el apetito para jugar a este nivel… La edad no es una barrera”, iagregó Ahtony, padre de Bryne.

Gibran Chenia, residente de Londres que se describió como “de más de 50”, calificó a Williams como “una leyenda”.

“Y si es la mitad de buena de lo que era, va a ser estupenda para el tenis”, afirmó Chenia. “Es genial tener de vuelta a las leyendas”.

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