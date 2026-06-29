La agencia libre de la NBA comienza el martes y LeBron James vuelve a ser el centro de atención

La agencia libre de la NBA en 2010: todos esperaron a que LeBron James tomara una decisión.

La agencia libre de la NBA en 2026: todos vuelven a esperar a que James tome una decisión.

James fue la ficha de dominó más grande en caer en el periodo de movimientos de jugadores de la temporada baja de la NBA hace 16 años, cuando decidió unirse a Miami, y también podría ser la ficha de dominó más grande en caer —al menos en la agencia libre— este verano. La agencia libre de la NBA inicia el martes por la noche, con el futuro de James en lo más alto de la lista de tramas más intrigantes que se resolverán en los próximos días y semanas.

Parece que el retiro todavía no ocurrirá, lo que significaría que el máximo anotador histórico de la NBA, líder de todos los tiempos en minutos jugados y partidos disputados, regresaría para una 24ª temporada y, potencialmente —incluyendo los partidos de playoffs—, aparecería en el partido número 2.000 de su carrera.

Sus opciones, en teoría, incluirían quedarse con los Lakers de Los Ángeles, regresar a Miami o Cleveland (ambos tendrían interés por razones obvias) o incluso pensar en mudarse a otro lugar como Golden State y unirse a sus amigos de muchos años Stephen Curry y Draymond Green.

Green —de quien no se espera que deje Golden State— rechazó el lunes su opción de 27,6 millones de dólares para la próxima temporada, con el fin de darle a los Warriors más margen de maniobra para sumar jugadores en los próximos días, según le informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación. La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque ese detalle no fue revelado públicamente por el equipo, y esto abre la posibilidad de que los Warriors ahora tengan un argumento de venta más para presentarle a James.

“Cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer”, afirmó James cuando los Lakers fueron eliminados esta primavera por Oklahoma City en una barrida 4-0.

El momento se acerca.

La ventana en la que los equipos pueden comenzar oficialmente a hablar con agentes libres —salvo los de su propio equipo— se abre a las 6 de la tarde del Este el martes, y los acuerdos podrían empezar a cerrarse poco después.

Ningún acuerdo puede concretarse antes de que termine la moratoria de la temporada baja de la NBA el 6 de julio.

“Este periodo en el que estamos ahora, más o menos de mediados de mayo a mediados de julio, es un sprint de dos meses a través del draft, el combine, la agencia libre, la Summer League, todo eso”, comentó a principios de este mes el gerente general de los Warriors, Mike Dunleavy Jr. “Estamos súper ocupados ahora mismo. Pero es una época divertida del año. Aquí es donde podemos tomar decisiones, dar forma a la plantilla, hacer todo eso”.

Los Knicks campeones y el subcampeón San Antonio tendrán movimientos por hacer en los próximos días, aunque se espera que mantengan sus núcleos en gran medida intacto.

Ya han ocurrido muchas decisiones y ajustes de plantillas en toda la liga, ya sea mediante traspasos (como el megacanje de Giannis Antetokounmpo) o porque los equipos volvieron a firmar o extendieron a sus propios jugadores (como el acuerdo de 212 millones de dólares de Trae Young con Washington y el de 185 millones de dólares de Austin Reaves con los Lakers).

Miami incorporará a Antetokounmpo y a Bobby Portis en un traspaso que enviará a Tyler Herro, a otros jugadores y capital de draft a Milwaukee, pero eso no se finalizará hasta que pase esa fecha de moratoria. Mientras tanto, el Heat buscará añadir tiradores —Tim Hardaway Jr., cuyo padre tiene su número retirado en Miami, y Khris Middleton, favorito de Antetokounmpo desde hace mucho tiempo, encajan muy bien.

El Heat mantendrá a Andrew Wiggins, quien el lunes ejecutó su opción de 30 millones de dólares para la próxima temporada y, según una persona familiarizada con las conversaciones entre las partes, ha acordado en principio un contrato de 34 millones de dólares por las dos temporadas siguientes —con 2028-29 a su elección.

Podrían venir más traspasos, y una persona familiarizada con las negociaciones confirmó a la AP que Toronto ha hablado con los Clippers de Los Ángeles sobre la posibilidad de que Kawhi Leonard —quien llevó a los Raptors al título de la NBA en 2019— regrese a Ontario la próxima temporada. Y se cree que Boston todavía mantiene conversaciones sobre la posibilidad de traspasar al MVP de las Finales de la NBA de 2024, Jaylen Brown, quien fue la pieza central de la oferta de los Celtics —finalmente infructuosa— para conseguir a Antetokounmpo en las conversaciones de canje con Milwaukee.

“Nadie ha ganado más partidos combinados de temporada regular y playoffs desde que entré a la liga hace 10 años”, afirmó Brown en una publicación en redes sociales durante el fin de semana. Tiene razón: los Celtics han ganado 523 partidos con Brown en la alineación, incluidos los de playoffs, lo que es seis más de los que Denver ha ganado con Nikola Jokic en ese lapso.

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