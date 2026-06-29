Portland adquiere al All-Star Ja Morant en canje con Memphis, confirma fuente AP

Ja Morant se dirige a Portland, después de que los Trail Blazers y Memphis acordaran el lunes canjear al base que hará que los Grizzlies aceleren su reconstrucción y le dará al dos veces All-Star la oportunidad de reactivar su carrera, según una persona con conocimiento del acuerdo.

Portland enviará a Jerami Grant y Kris Murray a los Grizzlies como parte del trato, indicó la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el canje aún no ha recibido las aprobaciones requeridas por la liga.

ESPN informó primero sobre el acuerdo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes