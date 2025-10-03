Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

EEUU golea a Francia para avanzar en Mundial Sub20, mientras que Colombia empata con Noruega

AP Noticias
Jueves, 02 de octubre de 2025 22:34 EDT

Con un gol y una asistencia de Zavier Gozo, Estados Unidos arrolló el jueves 3-0 a Francia para clasificarse a los octavos de final del Mundial Sub20 y perfilarse como candidato en el torneo.

Gozo, delantero del Real Salt Lake de la MLS, ingresó a la hora de juego en Rancagua y abrió el marcador a los 85 minutos con un cabezazo tras un centro a la carrera de Luke Brennan. Tres minutos más tarde, habilitó a Brooklyn Raines, del Houston Dynamo, para el 2-0.

En tiempo de descuento, su remate al travesaño dejó servido el rebote a Marcos Zambrano, también de Real Salt Lake, que selló la goleada.

Con un puntaje ideal de seis unidades, el equipo de Marko Mitrovic aseguró su pase a octavos antes de cerrar el domingo la fase de grupos contra Sudáfrica, mientras que Francia apostará a golear a la débil Nueva Caledonia para avanzar.

Colombia no pasa del empate

Relacionados

Colombia empató 0-0 con Noruega en Talca y ambos quedaron en lo alto del Grupo F con cuatro puntos.

La selección cafetera estuvo cerca con un remate de volea de Neyser Villarreal al travesaño a los 56 minutos y otro disparo desviado por el arquero Einar Fauskanger que también pegó en el horizontal a los 89.

Colombia enfrentará el domingo a Nigeria en busca de la clasificación, mientras que Noruega hará lo propio ante Arabia Saudí.

Nigeria supera a Arabia Saudí

Un penal convertido en tiempo de descuento por el capitán Daniel Bameyi dio a Nigeria un triunfo 3-2 sobre Arabia Saudí en Talca.

Nasiru Salihu abrió la cuenta con un cabezazo a los 11 minutos, pero Amar Alyuhaybi empató por los saudíes tras un balón largo de su arquero. Amos Ochoche devolvió la ventaja a Nigeria a los 38 con un tiro desviado en un defensor, y Talal Haji igualó de cabeza a los 50.

Ya en el agregado, el árbitro Joao Pinheiro sancionó con VAR una mano en el área y Bameyi aseguró la victoria.

Sudáfrica golea y sigue con vida

En Rancagua, Sudáfrica goleó 5-0 a Nueva Caledonia y mantiene opciones en el Grupo E.

Siviwe Nkwali abrió la cuenta a los 25 minutos y Shakeel April amplió de penal a los 34. Siviwe Magidigidi marcó un doblete a los 44 y 52, y Lazola Maku cerró la cuenta a los 80.

Sudáfrica definirá su suerte el domingo ante Estados Unidos.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in