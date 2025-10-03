El presidente de la PGA se disculpa por comportamiento del público en la Copa Ryder

El presidente de la PGA de Estados Unidos Don Rea Jr., quien inicialmente había desestimado los insultos en la Copa Ryder al compararlos con lo que se podría escuchar en un partido de fútbol juvenil, finalmente se disculpó el jueves, en un correo electrónico dirigido a los más de 30.000 profesionales de golf a los que fue elegido para servir.

Europa construyó una ventaja récord después de dos días y resistió apenas para imponerse 15-13 —su sexto triunfo en las últimas ocho ediciones de la Ryder. Sin embargo, el evento quedó empañado por un público que recurrió a insultos y comentarios sobre la vida personal de los golfistas europeos.

La PGA de Estados Unidos ha enfrentado críticas por su falta de respuesta al comportamiento en Bethpage Black, que comenzó desde el viernes por la mañana, cuando una pequeña sección de fanáticos coreó una frase obscena al ver la imagen de Rory McIlroy en una pantalla de video desde el campo de prácticas.

La situación empeoró, con lenguaje vulgar dirigido a los jugadores europeos. Un video mostró la forma en que un aficionado dio un manotazo a una lata de cerveza, que salió disparada en dirección de la esposa de McIlroy. Un comediante fue contratado para liderar el coro de los aficionados en el primer tee, y se involucró en las expresiones insultantes hacia McIlroy.

Rea dijo en una entrevista con la BBC el domingo por la mañana: “Tienes a 50.000 personas aquí que están realmente emocionadas y, ¡caray, podrías ir a un partido de fútbol juvenil y encontrar a algunas personas que dicen cosas incorrectas!”.

El dirigente continuó diciendo que el comportamiento estaba distrayendo a los jugadores estadounidenses porque tenían que gastar energía ayudando a controlar a la multitud.

The Associated Press obtuvo la carta enviada por Rea a los miembros de la PGA de Estados Unidos.

“Permítanme comenzar con lo que debemos reconocer. Aunque la competencia fue animada —especialmente con el repunte del equipo de Estados Unidos el domingo por la tarde—, el comportamiento de algunos fanáticos claramente se extralimitó”, señala el texto.

“Fue irrespetuoso, inapropiado y no representativo de quiénes somos como la PGA de Estados Unidos o como profesionales de golf... Condenamos ese comportamiento de manera inequívoca”.

El tono subió a tal grado que McIlroy comenzó a responder. Le exigió a un espectador que “cerrara la... boca”, intercalando un insulto, durante un partido de foursomes el sábado por la mañana.

McIlroy y Shane Lowry respondieron al público durante su victoria en fourballs esa tarde.

Rea también dijo durante su entrevista con la BBC cuando se le preguntó directamente sobre los insultos a McIlroy: “No he escuchado algunas de esas cosas. Estoy seguro de que sucedió. Sucede cuando estamos en Roma del otro lado, y Rory lo entiende. Cosas así van a suceder".

Matt Fitzpatrick dijo sobre la referencia a Roma: “Es bastante ofensivo para los fanáticos europeos el hecho de que haya dicho eso, realmente”.

Lowry consideró que el nivel de agresividad contra la esposa de McIlroy fue “asombroso”.

Derek Sprague, director general de la PGA de Estados Unidos, apareció en Golf Channel el martes para decir que los espectadores se excedieron y que planeaba disculparse personalmente con McIlroy y su esposa, Erica, quien anteriormente trabajó en la PGA.

“Rory podría haber sido un objetivo debido a lo bueno que es, pero todo el equipo europeo no debería haber sido sometido a eso”, dijo Sprague en Golf Channel. “Me siento mal y planeo disculparme con ellos”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.