Guardianes, campeones divisionales, pierden impulso y caen en serie de comodines

Los Guardianes de Cleveland protagonizaron la mayor remontada en campaña regular en la historia de las mayores, al reclamar el título de la División Central de la Liga Americana después de estar 15 juegos y medio detrás de Detroit a principios de julio y 11 juegos abajo a inicios de septiembre.

Ese impulso no se trasladó a los playoffs.

Dillon Dingler, del noreste del estado de Ohio, conectó un jonrón solitario que puso a su equipo en ventaja en la sexta entrada y los Tigres anotaron cinco carreras sin respuesta para vencer el jueves 6-3 a Cleveland en el decisivo tercer juego de la serie de comodines de la Americana.

“Recordaré los buenos momentos del año, no lo que pasó hoy", dijo Steven Kwan, jardinero izquierdo elegido al Juego de Estrellas, en un silencioso vestuario local tras la derrota. "Pero tienes que recordar este sentimiento, porque no quieres sentirte así de nuevo".

Un año después de eliminar a Detroit en la serie divisional y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, la postemporada de los Guardianes terminó en la primera ronda.

No han ganado la Serie Mundial desde 1948, cuando los entonces Indios derrotaron a los Bravos de Boston.

“Va a doler mucho, pero creo que podemos mejorar", consideró el antesalista dominicano José Ramírez. "Siempre te sientes mal después de esto, pero tienes que mantener la cabeza en alto y trabajar más duro para la próxima temporada".

Un récord general de 88-74 y una marca de 20-7 en septiembre le otorgaron a Cleveland la ventaja de jugar en casa en cada duelo de la serie de comodines, pero su ofensiva anémica dio un paso atrás contra Detroit después de registrar un mínimo histórico de .226 en la temporada regular.

Los Guardianes batearon para .178 y lograron apenas 16 hits en la serie. Anotaron cinco carreras y recibieron el aporte de jonrones del venezolano Brayan Rocchio y Bo Naylor en la octava entrada del segundo compromiso, igualando su total combinado de anotaciones de las otras 26 entradas.

“Podemos criticar y hablar de pequeñas cosas aquí y allá, pero a fin de cuentas, sólo necesitamos ejecutar en todas las facetas de este deporte", reconoció el manager de Cleveland, Stephen Vogt.

"Estoy orgulloso de lo que logramos, pero no es suficiente. Queremos más. Venimos cada año para ganar una Serie Mundial. Sin excusas. Nada más".

Ramírez, Kwan, Rocchio, George Valera y el venezolano Gabriel Arias lideraron a los Guardianes con dos hits cada uno, mientras que Naylor fue su único jugador con múltiples carreras impulsadas, todas con su jonrón. El novato Valera (.286) y Ramírez (.250) tuvieron los únicos promedios por encima de .222.

La gerencia de Cleveland estaba tan desesperada por producción al entrar en la serie que ascendió al principal prospecto Chase DeLauter desde la sucursal de la Triple-A en Columbus por primera vez. Terminó de 6-1 con un error en el jardín central.

Se preguntó a Ramírez, quien ha pasado su carrera de 13 años en Cleveland, si la franquicia, con limitaciones financieras, necesitaba incorporar toletes de experiencia para la próxima campaña.

"Deberán preguntarle a la gerencia", dijo. "Pregunten al presidente (del equipo Chris) Antonetti porque yo sólo estoy aquí para hacernos mejores".

El bullpen de los Guardianes también tuvo problemas en el final. Erik Sabrowski y Hunter Gaddis, típicamente fiables, permitieron cuatro carreras en dos tercios de entrada mientras Detroit ampliaba su ventaja a 6-1 en la séptima.

Ellos, junto con Cade Smith, lanzaron en los tres juegos en situaciones de alta presión. Su carga de trabajo fue un efecto residual de la pérdida del cerrador dominicano Emmanuel Clase, quien se encuentra suspendido con goce de sueldo, debido a una investigación de apuestas deportivas emprendida por las Grandes Ligas.

Smith, quien asumió el rol de Clase, trabajó tres innings y un tercio sin permitir carreras en la postemporada y fue el ganador del segundo encuentro. Golpeó a un par de bateadores y otorgó dos bases por bolas.

“No tuvimos un tipo que lanzara tres días seguidos, pero ellos sí”, recalcó el manager de los Tigres, A.J. Hinch. "En algún momento, simplemente te alcanza con la intensidad de los lanzamientos y la magnitud del momento. Y nosotros capitalizamos".

