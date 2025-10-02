Toluca remonta en el ocaso, vence 3-2 al Galaxy y gana la Campeones Cup

Federico Pereira anotó un tanto en el descuento y Toluca se recuperó dos veces de la desventaja en el marcador para superar el miércoles 3-2 al Galaxy de Los Ángeles, con lo que conquistó la Campeones Cup.

Diego Fagúndez abrió el marcador por el conjunto de la MLS de penal a los 36 minutos, pero Nicolás Castro empató a los 53. Gabriel Pec pareció darle la victoria al monarca de la MLS con un tanto a los 84 minutos, antes de que los Diablos Rojos lograran la remontada agónica con dianas de Franco Romero a los 88 y Pereira en el tercer minuto de reposición.

La Campeones Cup se disputa entre el monarca vigente de la Liga MX y el de la MLS.

Toluca consiguió su tercer trofeo en las últimas semanas, luego de conquistar el torneo Clausura local y de coronarse Campeón de Campeones en su país.

Pero el triunfo en la Campeones Cup no llegó sin sobresaltos.

Una falta en el área fue sancionada como el penal que el uruguayo Fagúndez convirtió en gol. Poco después, el argentino Antonio Mohamed, técnico del conjunto visitante, recibió la tarjeta roja por sus reclamos al árbitro.

Castro rescató al conjunto choricero de la zozobra con un derechazo desde fuera del área. Revitalizado, Toluca pareció tomar la ventaja, pero el tanto del portugués Paulinho fue invalidado tras la revisión del VAR que detectó un fuera de juego.

Tras una serie de rebotes y desatenciones en el área, el brasileño Pec puso el 2-1 en favor del conjunto angelino.

Y cuando pareció que no quedaba tiempo para una nueva reacción toluqueña, el conjunto escarlata se dio maña para igualar y ganar el cotejo, con un derechazo del argentino Romero y una volea del uruguayo Pereira dentro del área.