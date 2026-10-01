Los Padres llegan a octubre en su mejor momento. Incluso listos para los poderosos Cerveceros

Tras un titubeante inicio de temporada, los Padres de San Diego arrasaron en septiembre con pasión y aplomo. Todo lo impresionante que han hecho durante su actual racha de 20-3 sugería que estaban decididos a aterrizar en octubre como el equipo más peligroso del béisbol.

Octubre por fin está aquí — y también la mejor versión de los Padres, como lo demostraron al desmantelar en dos juegos a los Cachorros de Chicago en la serie de comodines de la Liga Nacional.

Los Padres batearon, lanzaron y ejecutaron a un nivel pocas veces visto en una ciudad que nunca ha celebrado un campeonato de la Serie Mundial, y este encendido grupo está ansioso por seguir persiguiendo el sueño imposible de San Diego.

“Nos sentimos muy bien ahora mismo, pero no hemos terminado”, afirmó Manny Machado el miércoles por la noche después de que los Padres remataron a los Cachorros al imponerse 4-1 en el segundo juego. “Ganar partidos como estos, simplemente te da más hambre de ganar más”.

Los Cerveceros de Milwaukee, líderes de las Grandes Ligas, serán los siguientes en la serie divisional de la Liga Nacional, que comienza el sábado, pero el camerino de los Padres está lleno de jugadores que claramente no pueden esperar para ponerse a prueba contra los mejores.

“Van a ser (algunos de) los partidos de béisbol de más alto nivel que se hayan jugado, así que lo estamos esperando con ganas”, dijo Fernando Tatis Jr. entre bocanadas de cigarro y empapado de alcohol.

Los Padres vencieron a los Cachorros por un marcador combinado de 12-1, una dominación completa a lo largo de dos juegos sobre su rival de 89 victorias en la campaña regular. El aclamado cuerpo de lanzadores de San Diego limitó a la ofensiva más anotadora de las mayores a ocho hits de poco impacto. En cambio, los Padres acumularon 21 hits propios, incluidos cuatro jonrones.

Pero esto es similar a lo que los Padres les han estado haciendo a la mayoría de sus rivales desde que enderezaron su temporada en la segunda mitad.

A pesar de contar con un roster cargado de probados veteranos y talentosos jóvenes, tras cuatro apariciones en playoffs en los seis años anteriores, los Padres necesitaron cuatro meses para encontrar su mejor forma. Batallaron alrededor de .500 hasta el receso del Juego de Estrellas y tenían marca perdedora el 25 de julio.

Y luego San Diego recibió un enorme impulso de confianza con una barrida de tres juegos sobre los Cerveceros en el Petco Park a inicios de agosto. Los Padres finalmente ganaron sus últimas siete series y terminaron con 91 victorias, superando a los Cachorros y a los Filis para quedarse con el primer boleto de comodín y la ventaja de local en la ronda inicial.

Eso es muy importante para los Padres, que ganaron 51 juegos en Petco Park durante la temporada regular frente a los aficionados que convierten este estadio del centro de la ciudad en una animada fiesta cada noche durante el verano.

“Al principio, fue duro — fue áspero. Nos veíamos muy mal. Yo me veía muy mal. Decidimos darle la vuelta, y con este grupo, nada es imposible”, señaló Tatis, quien terminó con 25 jonrones pese a que inexplicablemente no conectó el primero hasta el 1 de junio.

Incluso lo improbable ocurre con regularidad para los Padres en estos días.

Por ejemplo, Gavin Sheets se paró en la caja de bateo con una rotura de la placa plantar en el pie izquierdo en el Juego 2 y conectó un jonrón como bateador emergente en su único swing de la serie de comodines.

Sheets estaba decidido a no perderse los playoffs, y luchó para volver al roster de los Padres el último fin de semana de la temporada regular, aunque probablemente no está lo suficientemente sano como para jugar a la defensiva en octubre. Tuvo apenas una oportunidad de aportar contra los Cachorros, y desató una celebración.

Sheets dijo que los Padres están contentos de no haber tenido descanso en la primera ronda. Querían mantener el impulso — y esta demolición de los Cachorros solo aumentó la confianza de San Diego en su capacidad para vencer a los mejores.

“Creo que ganas mucho impulso con series como esta", acotó Sheets. "Obviamente los Cerveceros son los primeros sembrados por una razón. Son un gran equipo. Tienen grandes brazos. Hemos jugado bien contra ellos todo el año, y sabemos lo que ofrecen. ... Vamos a empezar en Milwauke, y va a ser igual que aquí. Va a estar a reventar. Pero creo que se construye cierto impulso cuando juegas estos dos partidos”.

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