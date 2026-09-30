Daniels podría ser titular con Commanders ante Colts en Londres pese a lesión de codo, dice Quinn

El quarterback de los Commanders, Jayden Daniels, tiene posibilidades de ser titular el domingo contra los Colts de Indianápolis y usaría una férula en el codo izquierdo lesionado, manifestó el entrenador de Washington, Dan Quinn, el miércoles.

Quinn señaló que es “demasiado pronto para decir” si Daniels, quien se dislocó el codo en la Semana 2 contra los Cowboys de Dallas, regresará tras perderse el partido de la semana pasada contra los Seahawks de Seattle.

Daniels tendrá participación limitada en la práctica del miércoles en el hotel del equipo a las afueras de Londres.

“Pero a medida que avancemos durante la semana, tendrá más repeticiones”, comentó Quinn. “Cuando lleguemos al jueves y al viernes, veremos cómo se ve esa carga.

“Para el viernes tendremos una determinación definitiva de dónde estamos”, continuó Quinn. “Hasta entonces, trabajaremos y comenzaremos el proceso, pero sería demasiado pronto para decirlo”.

Marcus Mariota fue titular la semana pasada y lanzó tres pases de touchdown en la victoria 33-31 sobre Seattle, el campeón defensor.

Los Colts vencieron 19-17 a los Texans de Houston el domingo, con lo que pusieron fin a una racha de nueve derrotas consecutivas.

¿Debería quedarme o debería irme ahora?

El partido del domingo ofrece otro contraste en el debate de la ciencia del deporte sobre cuándo llegar a un país para un juego internacional.

Los Commanders están en la ciudad dos días antes que los Colts, una diferencia significativa, aunque no enorme.

Hace un año, los Rams de Los Ángeles aterrizaron en Londres apenas 30 horas antes del kickoff contra los Jaguars de Jacksonville, que habían llegado el martes de esa semana. Luego, los Rams arrollaron a los Jags 35-7 en el estadio de Wembley.

Los Rams adoptaron un enfoque similar para su partido inaugural de temporada en Melbourne, Australia, contra los 49ers de San Francisco, que optaron por viajar al país una semana antes. Los Niners se impusieron 27-7.

Buen alojamiento

Los equipos de la NFL suelen hospedarse en hoteles lujosos ubicados lejos del centro de Londres. Los Commanders están en The Grove, un hotel de lujo a 32 kilómetros al noroeste de la ciudad, y que incluye un campo de práctica.

Si Quinn o sus jugadores se aburren del fútbol americano, pueden reservar clases de equitación, ir a recoger calabazas o tomar el té por la tarde. Tiger Woods ganó un torneo en el campo de golf del hotel en 2006. También podrían hacer un recorrido por el cercano Warner Bros. Studio.

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