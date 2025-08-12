Donnarumma excluido de la Supercopa en medio de rumores de salida del PSG

Gianluigi Donnarumma fue excluido de la convocatoria del Paris Saint-Germain para la Supercopa de la UEFA el miércoles contra Tottenham, en medio de crecientes informes de que el arquero dejará el club francés.

El PSG anunció a su equipo el martes para el partido, que se disputará en Udine, Italia. El portero Lucas Chevalier, recientemente adquirido de Lille por algo más de 40 millones de euros (46,44 millones de dólares), fue convocado junto con el arquero suplente Matvei Safonov.

La llegada de Chevalier supondría abrir la puerta para la salida de Donnarumma, ya que es poco probable que el internacional italiano de 26 años acepte ser el segundo si el entrenador Luis Enrique así lo decide.

Donnarumma fue posiblemente el mejor portero de Europa la temporada pasada, desempeñando un papel clave en la consagración del PSG en la Liga de Campeones con intervenciones providenciales en la fase de eliminación directa. También brilló para Italia en la conquista de la Eurocopa en 2021.

Pero con un año restante en su contrato, Donnarumma se ha negado a firmar una renovación y es poco probable que el PSG lo deje ir gratis al final de la temporada.

El PSG experimentó la misma situación hace dos temporadas con Kylian Mbappé, quien terminó uniéndose al Real Madrid en una transferencia gratuita después que rechazó la opción de una extensión de contrato de un año.

Los parisinos ya están bien abastecidos con arqueros suplentes, incluidos Arnau Tenas y Renato Martin, de 19 años.

Cinco porteros podrían resultar problemáticos de gestionar, por lo que al menos uno, y probablemente dos, necesitarán salir durante la ventana de transferencias de verano.

Donnarumma estaba en una posición similar a la de Chevalier cuando se unió al club después de salir campeón de la Eurocopa con Italia. Desplazó a Keylor Navas como el titular, a pesar de que Navas el costarricense había sido sobresaliente para el PSG la temporada anterior.

La llegada de Donnarumma al PSG fue vista por los aficionados como extremadamente injusta para Navas y una compra torpe por parte del club. Ahora la situación ha dado un giro completo para el italiano, quien se encuentra en una posición muy similar a la de Navas.

PSG abrirá la defensa de su título de la liga de Francia con una visita a Nantes el 17 de agosto.

