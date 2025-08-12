Con escepticismo, FIFA avanza con nueva estrategia de derechos humanos para el Mundial

Los escándalos de derechos humanos han empañado los torneos de la Copa del Mundo durante años, pero la FIFA está probando un nuevo protocolo que requiere que todos los comités anfitriones desarrollen planes de acción para protegerlos de cara al torneo 2026 en América del Norte.

Sin embargo, a menos de un año del inicio de la justa, el compromiso de la FIFA de defender los derechos humanos sigue bajo escrutinio. Los defensores que querían estándares más exigibles y directrices más claras para los funcionarios locales dicen que la FIFA diluyó un modelo más robusto.

“Aunque lo que logramos es muy diferente de lo que les habíamos consultado, la existencia del marco es en muchos sentidos sin precedentes”, indicó Jennifer Li, directora del Centro de Innovación en Salud Comunitaria del Instituto O’Neill en Georgetown Law y coordinadora nacional de la Coalición Dignity 2026, que está colaborando en el tema con la FIFA. "Los organismos deportivos no han tenido marcos de derechos humanos que reflejen la amplitud de los temas cubiertos en tantas jurisdicciones".

Sumando a las inquietudes de los defensores, varios comités anfitriones de EE.UU. dijeron que no podían cumplir con la fecha límite de marzo para presentar un borrador de sus planes. Un portavoz de la FIFA dijo que el organismo rector ha trabajando con las ciudades y condados anfitriones, que, según dicen, están encaminados de desarrollar planes de acción finales para la fecha límite del 29 de agosto. Dieciséis sitios en América del Norte albergarán juegos, incluidos 11 en EE.UU.

Las preocupaciones de derechos humanos en América del Norte no son las mismas que en otras sedes de la FIFA en donde habían pocas protecciones para los trabajadores de los proyectos masivos de construcción de estadios y transporte.

Las sugerencias de la FIFA para los planes del 2026 incluyen directrices sobre no discriminación, seguridad, prevención del tráfico, protección de personas sin hogar y derechos de los trabajadores, incluidos los migrantes.

"La comunidad anfitriona está bastante comprometida con su legado, por lo que han intensificado sus esfuerzos", dijo Deborah Greenfield, experta en derechos laborales, quien forma parte de un grupo asesor de expertos que apoya el trabajo de derechos humanos de la FIFA para 2026.

Tensiones locales en aumento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la aplicación de la ley de inmigración en todo el país, generando temores de que los agentes federales arresten a trabajadores e incluso a viajeros durante los partidos. En junio la administración de Trump impuso una prohibición de viaje a 12 países, y siete más enfrentan restricciones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tiene estrechos vínculos con Trump. Un portavoz de la FIFA dijo que está colaborando con un grupo de trabajo de la Casa Blanca para "reunir a millones de personas de diferentes naciones y comunidades" en Estados Unidos.

Manifestantes en el condado de Miami-Dade se reunieron frente a las oficinas de la FIFA en junio para exigir que el organismo rector proteja a los viajeros y trabajadores y se pronuncie contra las medidas de inmigración de Trump.

“No hay garantía de que no puedas tener a ICE presente en la Copa del Mundo”, dijo Jeff Mitchell, presidente de AFL-CIO del sur de Florida.

Los organizadores locales no parecen tener listo su plan de derechos humanos y no han acordado reunirse con el sindicato, dijo Mitchell. Señaló que la región tiene un historial de robo de salarios en un estado con débiles leyes de protección contra el calor para los trabajadores.

Los funcionarios de Miami-Dade remitieron a The Associated Press al comité local anfitrión, que no respondió a las solicitudes de comentarios.

Más de 9.000 personas sin hogar fueron arrestadas cuando Atlanta se preparaba para albergar los Juegos Olímpicos en 1996, y un plan para eliminar la falta de vivienda en el centro antes de la Copa del Mundo preocupa a los defensores de que las personas sin hogar sean encarceladas nuevamente.

Los funcionarios de Atlanta y sus socios dicen que el plan Downtown Rising es parte de las mayores inversiones del alcalde para reducir la falta de vivienda y construcción de viviendas asequibles. El objetivo es alojar a las personas, no encarcelarlas, dicen los funcionarios.

En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom pidió a las ciudades que prohíban los campamentos en mayo y ofreció dinero para tratamiento de salud mental y uso de sustancias. Las ciudades con eventos deportivos inminentes han intensificado la aplicación de la ley, incluido San José, donde las personas sin hogar que rechacen tres ofertas de refugio ahora serán elegibles para arresto por cargos de allanamiento. El alcalde dijo que la política alentaría a las personas a mudarse al interior.

"Esta prisa por desaparecer los signos visibles de pobreza es muy preocupante", dijo el Dr. Mark Spencer, médico de un hospital de Atlanta involucrado en la defensa local. "Los políticos y la comunidad empresarial saben que los signos visibles de pobreza son impopulares, y esa es la fuerza impulsora detrás de lo que está sucediendo".

Trabajando para abordar los estándares

La política de derechos humanos de la FIFA publicada en 2017 exige que los postulantes para la Copa del Mundo masculina de 2026 respeten "los derechos humanos internacionales y los estándares laborales de acuerdo con los principios rectores de las Naciones Unidas".

Un grupo de abogados internacionales presentó una queja formal a la FIFA en mayo alegando que el organismo de fútbol no está cumpliendo con su política de derechos humanos con Arabia Saudí, anfitrión de la Copa del Mundo de 2034.

En América del Norte, Greenfield dijo que la FIFA se está tomando en serio el objetivo de tener un torneo "que respete y promueva los derechos humanos" y que no participaría en el esfuerzo si no creyera que eso es posible.

+Kramon es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.