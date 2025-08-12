Rays vencen 7-4 a Atléticos y rompen racha de tres derrotas seguidas

Brandon Lowe y el dominicano Junior Caminero conectaron jonrones consecutivos, mientras que Ryan Pepiot lanzó seis entradas y un tercio en la victoria el lunes 7-4 de los Rays de Tampa Bay ante los Atléticos.

Lowe llegó a 23 cuadrangulares, mientras que el del lunes fue el 33mo de Caminero en la temporada y con lo que los Rays ampliaron su ventaja a 6-1 en la séptima entrada antes de que los Atléticos redujeran la diferencia a tres en la baja. Lowe añadió un elevado de sacrificio en la octava.

Pepiot (8-9) lanzó seis episodios de una carrera antes de permitir el jonrón de tres anotaciones a Tyler Soderstrom en la séptima.

Shea Langeliers conectó un vuelacercas en solitario en la quinta entrada.

Christopher Morel conectó un jonrón en solitario para comenzar la cuarta entrada. Su turno al bate inicial en la tercera fue interrumpido cuando Brandon Lowe fue atrapado dirigiéndose a home en un intento fallido de doble robo. Josh Lowe conectó un elevado de sacrificio anteriormente en la entrada.

Nick Fortes conectó un sencillo de dos carreras para los Rays en la segunda entrada.

El abridor de los Atléticos, Jeffrey Springs (10-8), duró solo tres 1/3 entradas después de permitir siete hits y cuatro carreras.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 5-2 con una anotada. El dominicano Junior Caminero de 4-3 con dos anotadas y una empujada. El venezolano Everson Pereira de 5-2 con una anotada.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 4-0. El mexicano Luis Urías de 2-0.

