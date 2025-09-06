Donald Trump verá la final masculina del US Open desde la suite Rolex según fuente de AP

El presidente Donald Trump verá la final masculina del Abierto de Estados Unidos desde la suite de Rolex en el estadio Arthur Ashe, dijo el sábado una persona con conocimiento de los detalles.

La primera aparición de Trump en el torneo de Grand Slam en Nueva York desde 2015 será el domingo como invitado del fabricante de relojes suizo, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque esos planes no fueron revelados públicamente.

Si hay alguna reacción negativa a la presencia de Trump, no se mostrará en la transmisión de ABC del partido entre el primer preclasificado Jannik Sinner y el segundo Carlos Alcaraz. Esa es una política estándar de la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

"Regularmente pedimos a nuestros comentaristas que se abstengan de mostrar interrupciones fuera de la cancha", informó la organización en un comunicado.

Trump asistía frecuentemente al Abierto de Estados Unidos en los años anteriores cuando vivía en Nueva York y antes de lanzar su carrera política. Ahora vive principalmente en su finca de Florida, Mar-a-Lago, cuando no está en Washington.

La decisión de aceptar el uso de la suite de Rolex llamó la atención ya que se produce semanas después de que la administración de Trump impuso un arancel del 39% a los productos suizos. La cifra es más de dos 1/2 veces superior que la de los bienes de la Unión Europea exportados a Estados Unidos y casi cuatro veces más alta que la de las exportaciones británicas a Estados Unidos, lo que ha planteado preguntas sobre la capacidad de Suiza para competir con el bloque de 27 miembros que tiene como vecino.

Es el evento deportivo destacado más reciente al que asiste Trump después del Super Bowl en Nueva Orleans, las 500 Millas de Daytona en Florida, así como peleas de UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey, los campeonatos de lucha de la NCAA en Filadelfia y la final del Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey.

La Organización Trump llegó a controlar una suite en el Abierto de Estados Unidos, adyacente a la cabina de transmisión televisiva en el estadio Arthur Ashe, pero la dejó en 2017, durante el primer año del mandato inicial de Trump.

A pesar de la relación pasada de Trump con el torneo, tener a un presidente en funciones en el Abierto de Estados Unidos es inusual. No ha sucedido desde que Bill Clinton asistió en 2000. El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, asistieron a la noche de apertura en 2023.

El escritor de Associated Press Will Weissert contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.