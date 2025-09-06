Jonrón decisivo de Lile y siete ponches de Lord lideran victoria de Nats, 2-1 sobre Cachorros

Daylen Lile sacudió un jonrón que rompió el empate en la cuarta entrada y el novato Brad Lord recetó siete ponches, su mejor marca de la temporada, para que los Nacionales de Washington derrotasen el sábado 2-1 a los Cachorros de Chicago.

El cuadrangular en solitario de Lile contra Matthew Boyd (12-8) le dio a los Nacionales la ventaja definitiva.

Lord (5-8) ponchó a los tres bateadores en la tercera y cuarta entrada y permitió dos hits, una carrera limpia y cuatro bases por bolas en los primeros cinco innings y dos tercios. Los Nacionales ganaron por cuarta vez en cinco intentos. Cole Henry, el cuarto relevista de Washington, trabajó la novena entrada y consiguió su segundo salvamento.

Los bateadores de Chicago recibieron siete bases por bolas, pero no pudieron capitalizar. La única carrera de los Cachorros llegó en el segundo episodio cuando Carson Kelly impulsó a Pete Crow-Armstrong con un rodado.

Boyd trabajó las primeras siete entradas y permitió siete hits y ambas carreras. Ponchó a tres.

Los Nacionales comenzaron el juego con tres hits consecutivos, incluyendo un sencillo impulsor del colombiano Jorge Alfaro.

Por los Nacionales, Alfaro de 4-2, una impulsada.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Willi Castro de 3-0.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes