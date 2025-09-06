Stay up to date with notifications from The Independent

Dembélé y Doué causan baja por lesiones y se perderán el debut del PSG en la Liga de Campeones

AP Noticias
Sábado, 06 de septiembre de 2025 17:36 EDT
ITALIA UEFA
ITALIA UEFA (AP)

El Paris Saint Germain sufrió un doble golpe tras las lesiones de Ousmane Dembélé y Désiré Doué, descartados por varias semanas antes del inicio de la Liga de Campeones.

El campeón europeo y francés informó el sábado que Dembélé se perderá hasta seis semanas debido a una lesión en el isquiotibial derecho.

El PSG confirmó que Doué estará fuera por alrededor de cuatro semanas debido a una distensión del gemelo derecho

Dembélé salió cojeando del campo en el partido de clasificación para la Copa del Mundo de Francia contra Ucrania el viernes, con Doué también lesionado en el encuentro.

El PSG dijo que Dembélé había sufrido una "lesión severa".

Las lesiones ocurren menos de dos semanas antes de que el PSG comience la defensa de su título de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Italia el 17 de septiembre.

El campeón francés viajará a Barcelona, el antiguo club de Dembélé, dos semanas después, el uno de octubre.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

