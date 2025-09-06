Stay up to date with notifications from The Independent

Tiro de Bellinger desde el jardín derecho en la sexta ayuda a los Yankees a vencer 3-1 a Azulejos

Associated Press
Sábado, 06 de septiembre de 2025 18:20 EDT
AZULEJOS YANKEES
AZULEJOS YANKEES (AP)

Cody Bellinger realizó un lanzamiento de 95.3 mph desde el jardín derecho la tarde del sábado para sacar a Bo Bichette en el plato para el último out de la sexta entrada y los Yankees de Nueva York vencieron 3-1 a los Azulejos de Toronto en un juego interrumpido por la lluvia durante casi dos horas.

El abridor dominicano de Nueva York, Luis Gil (3-1), permitió una carrera y dos hits en un máximo de temporada de seis entradas. Gil ponchó a uno y dio cuatro bases por bolas.

Los Yankees anotaron un par de carreras sucias en la segunda entrada contra el abridor de Toronto, Chris Bassitt (11-8). Después de que el primera base dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. no lograra atrapar un rodado de Jazz Chisholm Jr., el dominicano Jasson Domínguez conectó un sencillo impulsor y Wells elevó un elevado de sacrificio.

Wells añadió su segundo elevado de sacrificio en la sexta antes de que Luke Weaver, el boricua Fernando Cruz y David Bednar se combinaran para tres entradas sin permitir carreras. Bednar consiguió los últimos cuatro outs, incluyendo tres ponches, para lograr su 21er salvamento.

Bassitt permitió dos carreras y tres hits en cinco entradas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

