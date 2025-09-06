Zeballos y Granollers conquistan el dobles masculino del US Open, su 2do cetro de Grand Slam del año

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se proclamaron el sábado campeones de los dobles masculinos del Abierto de Estados Unidos, consiguiendo su segundo título de Grand Slam de la temporada tras doblegar a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6 (4), 7-5.

La dupla, quintos en la preclasificación, también se consagró en el Abierto de Francia, venciendo a Salisbury y Skupski. Zeballos y Granollers suman dos coronas en las grandes citas después de perder en sus tres primeras finales.

"Llevamos mucho tiempo luchando juntos. Este año logramos grandes resultados, y estoy muy feliz de hacerlo con él porque luchamos duro”, dijo Granollers.

Ambos empezaron su sociedad en 2019, pero no fue hasta el último Roland Garros cuando finalmente consiguieron salir campeones de un Grand Slam. Habían sucumbido en las finales del US Open 2019 y las de Wimbledon 2021 y 2023.

“Sinceramente, no sé en qué pensar en este momento. Ha sido una batalla increíble”, dijo Zeballos en la ceremonia de premiación. "Cuando juegas este tipo de partidos, es injusto que haya un ganador y un perdedor, porque ellos hicieron todo bien.

Zeballos, de 40 años, y Granollers, de 39, se repartirán una bolsa de 1 millón de dólares.

Estuvieron muy cerca de perder el premio. La dupla británica dispuso de tres puntos de partido con ventaja de 5-4 en el tercer set. Pero Granollers y Zeballos ganaron los siguientes ocho puntos, luego concretaron su único quiebre del partido cuando Granollers se lanzó para devolver el saque abierto de Skupski para tomar ventaja de 6-5.

Con su compatriota español Carlos Alcaraz observando y animando desde la sala de ejercicios, Granollers sentenció el partido con su servicio.

Salisbury intentaba conseguir su cuarto título de dobles masculinos del US Open, habiendo ganado tres consecutivos con Rajeev Ram de 2021 a 2023. Empezó a ser dupla fija con Skupski este año. La de Flushing Meadows fue su quinta final este año y perdieron todas.

“Seguiremos trabajando duro y estas finales se inclinarán a nuestro favor algún día”, indicó Skupski.

La ajustada final — Granollers y Zeballos tuvieron una ventaja de 98-97 en puntos totales — les dio a los ganadores una tercera victoria de Grand Slam ante Salisbury y Skupski, sextos en el ranking, este año. También ganaron un enfrentamiento en los cuartos de final de Wimbledon.

“¿Por qué no intentarlo en Australia? Iremos de nuevo y, con suerte, tendremos otro gran partido”, dijo Skupski.

