Dolphins buscan mantener impulso al recibir a Lamar Jackson y Ravens

Los enfrentamientos previos entre los Ravens de Baltimore y los Dolphins de Miami se han desarrollado de la siguiente manera: en 2021, Tua Tagovailoa salió de la banca en el medio tiempo para provocar una sorpresa.

Un año después, lideró una impresionante remontada en uno de los mejores juegos de su carrera. Luego, Lamar Jackson cambió el guion en 2023, dominando a Miami con más de 300 yardas en una victoria aplastante.

La serie entre los Ravens y los Dolphins ha sido una montaña rusa en los últimos años, y el enfrentamiento del jueves por la noche entre estos equipos con dos victorias cada uno podría ser igual de impredecible.

"Ha sido divertido, pero de nuevo, esto también es la NFL", dijo Tagovailoa. "Cualquier cosa puede pasar. Realmente se trata de quién está más concentrado, por así decirlo, con el plan de juego, con el esquema... especialmente durante estas semanas cortas".

Los Dolphins seguramente esperan que el péndulo se incline a su favor esta vez. Miami (2-6) viene de su juego más completo de la temporada en la victoria de la semana pasada por 34-10 sobre Atlanta. Tagovailoa lanzó cuatro touchdowns a cuatro jugadores diferentes, y la defensiva de Miami contuvo el ataque terrestre de los Falcons, el cuarto mejor de la NFL, a 45 yardas.

"Hay que entender que tomó mucho esfuerzo llevar nuestro juego a una forma que nos gusta jugar bajo esas condiciones en términos de rapidez, físico, técnica de élite, dijo el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel.

“La única forma en que podríamos asumir que podríamos saborear esa misma victoria es que tenemos que pasar por el mismo proceso en el que realmente tuvimos que apoyarnos cuando los resultados no iban a nuestro favor”, añadió.

Los Ravens esperan que Jackson regrese el jueves después de que una lesión muscular lo dejara fuera los últimos tres juegos.

Después de una racha de cuatro derrotas, Tyler Huntley llevó a Baltimore a una victoria sobre los Bears de Chicago el domingo.

"Creamos una oportunidad esta semana al ganar la semana pasada", dijo el entrenador John Harbaugh, "y realmente eso es lo que es: una oportunidad esta semana. Tenemos que jugar nuestro mejor nivel de fútbol americano contra un equipo que hizo lo mismo. ... Tenemos las manos llenas para el jueves por la noche, y eso es realmente lo único en lo que nos estamos enfocando".

¿Camino más fácil?

Baltimore está tratando de convertirse en el quinto equipo desde la fusión en llegar a los playoffs a pesar de comenzar 1-5. Este próximo tramo en el calendario es crítico. Los próximos cinco oponentes de Baltimore tienen un récord combinado de 11-28.

Esta semana, sin embargo, es complicada dado el corto tiempo de preparación para un juego de jueves por la noche fuera de casa. En 2021, los Ravens tenían un foja de 6-2 antes de un juego de jueves por la noche en Miami y perdieron 22-10. Los Dolphins tenían un récord de 2-7 al entrar en ese partido, pero en realidad cambiaron lo suficiente como para terminar con un récord ganador.

