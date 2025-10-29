Quarterback Lamar Jackson, participa plenamente en práctica de los Ravens

Los Ravens de Baltimore incluyeron a Lamar Jackson como participante pleno en la práctica del martes, y el quarterback estelar también habló con los periodistas.

Es la señal más clara hasta ahora de que su lesión en el tendón de la corva realmente ha quedado atrás.

"Estoy ansioso por tocar el césped con mis compañeros", afirmó Jackson. "Ha pasado un tiempo".

Los Ravens enfrentan el jueves a los Dolphins de Miami. Jackson se ha perdido los últimos tres duelos y el viernes pasado fue incluido en la lista de participantes sin restricciones en la práctica, pero aún se le consideraba en duda para el partido y no estuvo disponible para los medios. Fue descartado un día después para el encuentro del domingo contra Chicago.

Esta vez, Jackson está practicando, hablando y avizorando un compromios importante contra los Dolphins. Los Ravens (2-5) rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer a Chicago, pero aún tienen mucho trabajo por hacer para superar un comienzo terrible exacerbado por la lesión de Jackson.

"Es ahora o nunca", expresó Jackson. "Cada semana".

Jackson también comentó que fue él quien decidió que era importante eliminar juegos como el ping-pong del vestuario.

"No diría que la gente no toma el trabajo en serio, no me malinterpreten, pero no sentía que fuera el momento para eso", manifestó. "Tenemos mucho trabajo por hacer".

El tackle ofensivo Ronnie Stanley (lastimado de un tobillo) tuvo una participación limitada en la práctica del martes, pero el apoyador Teddye Buchanan (pantorrilla), el esquinero T.J. Tampa (hombro) y el esquinero Nate Wiggins (ingle) participaron normalmente.

Todos en la lista de 53 jugadores practicaron de alguna manera.

"Creo que es nuestra primera semana en toda la temporada en la que hemos tenido a los 53 jugadores practicando. Es agradable ver esto", comentó el entrenador John Harbaugh. "Hubo muchos chicos. Fue una buena práctica".

Sin embargo, Harbaugh tuvo también una mala noticia. Dijo que el liniero defensivo Broderick Washington, quien fue colocado en la lista de lesionados debido a un problema en el tobillo en septiembre, se someterá a una cirugía. Harbaugh dijo que pronto tendría más información al respecto.

