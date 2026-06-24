Doku se reincorpora a la selección de Bélgica tras viajar a Londres por el nacimiento de su hijo

El delantero belga Jérémy Doku tenía previsto reincorporarse a la sede de entrenamiento del Mundial el martes después del nacimiento de su primer hijo, un niño llamado Praise.

Doku se perdió el empate del domingo 0-0 ante Irán debido a una enfermedad respiratoria, pero recibió el alta para volar a Londres y poder acompañar a su esposa. El defensa central Arthur Theate indicó antes de la sesión de entrenamiento del martes que Doku se uniría al equipo, pero no estuvo presente en la porción de la práctica abierta a los medios.

“Desde luego que estamos muy contentos de tenerlo (de vuelta)”, manifestó Theate. “Es un jugador importante, una parte importante del grupo. Así que espero que pueda ayudarnos de la mejor manera para el próximo partido”.

Bélgica se mide el viernes a Nueva Zelanda en Vancouver en un partido que podría determinar si los Diablos Rojos avanzan a la ronda de eliminación directa. Bélgica empató cada uno de sus primeros dos compromisos.

Doku agradeció el martes en redes sociales los mensajes que él y su familia han recibido en los últimos días.

“Shireen y Praise están muy bien, y mi corazón está lleno de gratitud”, expresó Doku. “Dar la bienvenida a mi hijo al mundo es una de las mayores bendiciones que me ha dado Dios. Gracias al equipo por el apoyo; ahora es momento de volver al fútbol y representar a mi país en el máximo escenario”.

La analista francesa France Pierron criticó a Doku por su decisión de dejar el Mundial por el nacimiento de su hijo. El diario deportivo francés L’Equipe se disculpó con Doku y señaló que los comentarios de Pierron no representaban sus valores. Durante su aparición en la emisión del viernes del programa de televisión “L’Equipe de Choc”, Pierron describió el parto como “un momento asqueroso, si me disculpan, en el que el papá es inútil”.

El capitán de Bélgica, Youri Tielemans, externó el lunes su apoyo a Doku y afirmó que él y otros jugadores lo felicitaron.

“Creo que tener un hijo es lo más hermoso del mundo que puedes tener, y estar ahí es lo más normal como papá, como mamá, obviamente”, afirmó Tielemans. “Pero sí, estar ahí como papá, para mí --yo tengo tres-- son recuerdos que no puedes recuperar. Así que estoy muy feliz por él”.

Ausencias inesperadas

Ni el defensa central Brandon Mechele ni el delantero Leandro Trossard estuvieron presentes durante la porción de la práctica del martes que estuvo abierta a la prensa. De momento se desconocen los motivos de su ausencia.

Tanto Mechele como Trossard jugaron los 90 minutos en cada uno de los primeros dos partidos de Bélgica.

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