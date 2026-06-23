Los Wizards, contra el reloj con el pick 1 del draft de la NBA en una noche cargada

Los Wizards de Washington están contra el reloj y serán el próximo equipo que acaparará los titulares en un ajetreado junio en torno a la NBA.

Los Wizards tienen la selección número 1 del draft de la NBA la noche del martes, en una clase que incluye a AJ Dybantsa, Darryn Peterson y Cameron Boozer entre las opciones tras sólidas temporadas de primer año en el baloncesto universitario.

El revuelo en Nueva York apenas empieza a apagarse después de que los Knicks ganaran su primer campeonato desde 1973 al vencer a los Spurs de San Antonio en las Finales de la NBA. Y el desfile de celebración del equipo se realizó la semana pasada, a unos pocos kilómetros de donde se lleva a cabo el draft en el Barclays Center de Brooklyn, la casa de los Nets.

Y en la víspera del draft, Milwaukee y Miami acordaron un traspaso bomba que enviará al dos veces MVP de la NBA Giannis Antetokounmpo al Heat, lo que quizá cree de inmediato a otro aspirante para desafiar a los Knicks.

Los Wizards esperan poder elegir a un jugador que les ayude a convertirse en uno de esos contendientes.

La sequía de títulos de la NBA de Washington es casi tan larga como lo fue la de los Knicks: su última coronación fue en 1978, cuando el equipo todavía era conocido como los Bullets. Los Wizards podrían decantarse por Dybantsa, un alero que lideró la nación en anotación en BYU; o por Peterson, un base con muchísimo talento pero con algunas incógnitas después de perderse 11 partidos en Kansas por lesiones y enfermedad; o por Boozer, un alero que fue el jugador del año del baloncesto universitario en Duke.

Dybantsa espera ser el elegido y ya se imagina cómo se sentirá después de los sacrificios que, según manifestó, hizo su familia para llevarlo hasta aquí.

“Quién sabe, quizá llore”, comentó Dybantsa.

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