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Filis: Kyle Schwarber fuera de alineación por rigidez lumbar previo al juego ante Nacionales

FILIS-SCHWARBER
FILIS-SCHWARBER (AP)

Kyle Schwarber, líder de jonrones de las Grandes Ligas, fue retirado de la alineación por rigidez en la parte baja de la espalda antes del partido de los Filis de Filadelfia contra los Nacionales de Washington.

El anuncio de que el bateador designado del equipo no jugaría se dio unos cinco minutos antes de que comenzara el encuentro. Edmundo Sosa, de Panamá, lo reemplazó en la alineación de los Filis.

Schwarber lidera las mayores esta temporada con 29 jonrones y viene de un fin de semana en el que conectó tres contra los Mets el sábado y otro el domingo.

La noche del lunes, Schwarber se fue de 0-4 con dos ponches en la derrota 4-1 ante los Nacionales.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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