Selección de Irán podrá viajar a EEUU 2 días antes de su próximo partido del Mundial

Estados Unidos flexibilizó el martes sus restricciones sobre la selección de Irán que participa en el Mundial, permitiéndole al plantel ingresar al país dos días antes de su próximo partido, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El equipo aún deberá salir del país poco después de concluir el partido del viernes en Seattle, indicó un portavoz de la agencia. Un vocero de la Federación de Fútbol de Irán confirmó que el equipo saldrá el miércoles de su sede de entrenamiento en Tijuana, México, rumbo a Seattle.

El plantel de Irán se ha quejado de las restricciones de viaje impuestas al equipo. Para los dos primeros partidos, en Los Ángeles, no se le permitió viajar hasta un día antes del encuentro.

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