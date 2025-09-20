Rapero italiano Fedez se disculpa por letras sobre Jannik Sinner tras acusaciones de racismo

El rapero italiano Fedez se disculpó por publicar letras de una canción que decían que el tenista Jannik Sinner habla con "el acento de Adolf Hitler", lo que llevó a que el músico fuera acusado de incitar al odio racial.

Fedez publicó recientemente una historia en Instagram con la letra de una nueva canción que decía en italiano: "Italia tiene un nuevo ídolo llamado Jannik Sinner. Italiano de pura sangre con el acento de Adolf Hitler".

Un miembro del consejo municipal de Bolzano —la capital de la provincia autónoma de habla alemana de Alto Adige en el norte de Italia, de donde es Sinner— presentó el jueves una denuncia formal ante los fiscales por las letras de Fedez, basándose en un artículo del código penal italiano que sanciona la incitación al odio racial y la propaganda.

Fedez afirmó durante un concierto en Milán el viernes, según la Gazzetta dello Sport: "Quise tomar un paradoja y salió terriblemente mal, sobre atletas que nacen y se crían en Italia pero a menudo no son considerados italianos debido al color de su piel y aplicarlo al mejor atleta de Italia".

"No pude lograrlo y todo lo que puedo hacer es disculparme", añadió Fedez. "Si algo así no se entiende, es por un error cometido por quien lo escribió. Así que asumo la responsabilidad".

La referencia a "italiano de pura sangre" recuerda la propaganda fascista italiana de los años 30, según Giuseppe Martucci, miembro del consejo municipal, quien añadió que la referencia a Hitler era inaceptable.

“Sentí que era mi deber actuar y defender los valores fundacionales de nuestra constitución.”, dijo Martucci. "No podemos permitir que el lenguaje que evoca racismo y odio sea normalizado por figuras públicas".

Al ganar cuatro títulos de Grand Slam en los últimos dos años, Sinner se ha convertido en el deportista más popular del país por encima de estrellas de fútbol. Este mes perdió la final del Abierto de Estados Unidos ante Carlos Alcaraz y cedió el número uno del ranking ante su rival español.

Esta no es la primera vez que Sinner enfrenta un sentimiento subyacente de que no es completamente italiano.

Antes de ganar su primer título de Grand Slam fue ampliamente criticado cuando decidió no disputar la Copa Davis con Italia en septiembre 2023 con el argumento de que no se había recuperado a tiempo de los torneos en América del Norte.

"‘Caso Nazionale’ (Asunto Nacional)", decía la portada de Sportweek, la revista semanal de la Gazzetta dello Sport, en un titular con doble sentido.

Luego, cuando Sinner ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia 2024, fue tratado como un héroe nacional a su regreso a casa y se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni en el Palacio Chigi.

Sinner y Meloni posaron para fotos mientras sostenían juntos primero el trofeo del Abierto de Australia y luego la bandera italiana. Sinner luego dio a Meloni un cálido abrazo para finalizar la reunión.

