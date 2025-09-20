Vargas conecta jonrón de 2 carreras, Martin lanza 6 entradas y Medias Blancas superan 4-3 a Padres

El cubano Miguel Vargas conectó un jonrón de dos carreras, Davis Martin lanzó seis entradas con eficacia, y los Medias Blancas de Chicago superaron el viernes 4-3 a los Padres de San Diego para poner fin a una racha de seis derrotas.

Martin (7-10) toleró tres carreras y seis hits en una labor que incluyó un boleto y cuatro ponches. Dejó el juego con los Medias Blancas en ventaja después de anotar dos veces en la cuarta entrada para romper un empate 2-2.

El novato Grant Taylor, último de los tres relevistas de Chicago, lanzó la novena entrada para su quinto salvamento.

Dylan Cease (8-12), quien pasó sus primeras cinco temporadas con los Medias Blancas antes de ser traspasado a San Diego, permitió cuatro carreras y cuatro hits en seis entradas. Caminó a tres y ponchó a seis en su primera apertura contra su antiguo club.

Vargas conectó su 15º jonrón en la primera entrada, pero San Diego empató después de conseguir sencillos remolcadores del venezolano Luis Arráez en la tercera y de Ryan O’Hearn en la cuarta.

Los Medias Blancas reaccionaron en la parte baja de la cuarta con sencillos consecutivos que impulsaron carreras de Curtis Mead y Will Robertson para tomar la delantera de manera definitiva.

Los Padres, cerca de su segunda clasificación consecutiva a la postemporada, han perdido dos duelos seguidos.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis de 4-1, Manny Machado de 4-0, Ramón Laureano de 4-1 con dos anotadas. Los venezolanos Arráez de 4-1 con una empujada, Freddy Fermín de 3-1.

Por los Medias Blancas, los cubanos Vargas de 3-1 con una anotada y dos producidas, Édgar Quero de 2-0 con una anotada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes