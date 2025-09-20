Los Rockies ganan 7-6 y los Angelinos sufren su octava derrota consecutiva

Brenton Doyle conectó un sencillo productor de dos que empató el juego y anotó la de la ventaja con un elevado de sacrificio del venezolano Ezequiel Tovar en una sexta entrada de cuatro carreras, mientras los Rockies de Colorado vencieron 7-6 a los Angelinos de Los Ángeles el viernes por la noche.

Tyler Freeman terminó con tres imparables, incluyendo un doble, y Hunter Goodman pegó un triple remolcador para Colorado, que rompió una racha de cinco derrotas consecutivas y mejoró a 3-14 en septiembre.

Los Angelinos han perdido ocho juegos consecutivos.

El triple de Goodman en la primera entrada llevó a Freeman al plato para iniciar la cuenta, y Blaine Crim trajo otra carrera con un elevado de sacrificio.

Christian Moore y Denzer Guzman conectaron cuadrangulares en la segunda entrada para poner a los Angelinos adelante 3-2, pero el segundo hit de Freeman en el juego llevó la carrera del empate para Colorado.

El bullpen de los Rockies combinó cuatro entradas permitiendo solo un imparable en relevo del abridor Bradley Blalock (2-5), quien permitió ocho hits y seis carreras limpias, con cuatro ponches. Victor Vodnik consiguió su noveno salvamento del año.

Mitch Farris (1-2) sufrió la derrota en la cuarta apertura de su carrera, permitiendo ocho hits y siete carreras con cinco ponches.

Por los Angelinos, el dominicano Denzer Guzmán bateó de 3-1 con dos carreras anotadas y una producida; el venezolano Luis Rengifo de 1-0; y el cubano Yoan Moncada de 3-0 con una impulsada.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-1 con una anotada y una remolcada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes