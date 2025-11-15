Brandon McManus, pateador de Packers, en duda para el juego contra los Giants por lesión

El pateador de los Packers de Green Bay, Brandon McManus, está en duda para el enfrentamiento del domingo contra los Giants de Nueva York debido a una lesión en el cuádriceps, después de que este problema le causara perderse dos juegos a principios de esta temporada.

Los Packers añadieron a McManus al informe de lesiones el sábado. Green Bay también señaló que el receptor Malik Heath no está viajando con el equipo y no jugará debido a lo que los Packers describieron como una "decisión del entrenador".

McManus no jugó en las victorias de los Packers sobre Cincinnati el 12 de octubre y en Arizona el 19 de octubre debido a una lesión en el cuádriceps. Regresó para jugar en los últimos tres juegos de Green Bay, pero ha acertado cuatro de ocho intentos de gol de campo durante ese período, incluyendo un intento fallido de 64 yardas en la última jugada de la derrota de los Packers 10-7 ante los Eagles de Filadelfia el lunes por la noche.

Después de haber acertado 20 de 21 intentos de gol de campo durante la temporada regular para los Packers el año pasado, McManus lleva 11 de 17 esta temporada.

La plantilla de Green Bay incluye a un segundo pateador, Lucas Havrisik, quien acertó cuatro de cuatro intentos de gol de campo en los dos juegos que McManus se perdió esta temporada. Uno de los goles de campo que Havrisik logró fue de 61 yardas, el gol de campo más largo en la historia de los Packers.

Heath ha atrapado seis pases para 86 yardas esta temporada mientras ha jugado en poco menos de un tercio de las jugadas ofensivas de los Packers.

