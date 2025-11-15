Pateador de Commanders Matt Gay cumple sueño al jugar en el Bernabéu del Real Madrid

Jugar en Europa es algo especial para algunos jugadores de la NFL, especialmente aquellos con conexiones al fútbol.

El pateador de los Commanders de Washington, Matt Gay, es uno de ellos, habiendo jugado al fútbol la mayor parte de su vida antes de cambiar al fútbol americano.

Estará en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid el domingo cuando los Commanders se enfrenten a los Dolphins de Miami en el primer partido de temporada regular de la NFL en España.

Será el séptimo —y último— partido internacional de la temporada, el mayor número en un solo año para la NFL mientras continúa expandiéndose globalmente.

"Para mí, esto es un sueño hecho realidad. Juegas al fútbol en Estados Unidos, y jugué durante toda la universidad, así que el sueño era triunfar en Europa, y quería jugar en la Liga Premier League o La Liga, y así que, para mí, jugar en el Santiago Bernabéu, estoy extasiado. Nunca pensé que sería fútbol americano, pero, sin embargo, sueño hecho realidad."

Es la tercera vez que Gay jugará en el extranjero. Estuvo con los Buccaneers de Tampa Bay cuando jugaron contra los Panthers de Carolina en Londres en 2019. En ese momento, jugó en el estadio de su equipo de fútbol favorito, el Tottenham. En 2023, Gay estuvo con los Colts de Indianapolis cuando se enfrentaron a los Patriots de Nueva Inglaterra en Frankfurt, Alemania.

Gay fue un prospecto juvenil de fútbol en su adolescencia y fue invitado a unirse al programa de residencia de U.S. Soccer. Eventualmente cambió al fútbol americano en la Universidad de Utah, y en 2019 fue seleccionado en la quinta ronda por los Buccaneers de Tampa Bay.

Gay comentó que fue muy influenciado por algunos de los mejores jugadores de fútbol que creció viendo.

“Yo crecí viendo a Cristiano Ronaldo en el Manchester United, Dimitar Berbatov, Karim Benzema. Yo era centro delantero, y ver a esos chicos simplemente jugar como debe jugarse y simplemente marcar goles. Ahí es donde creció mi amor", añadió.

"Estoy viendo a todos ellos. Algunos jugaron en la Liga Premier inglesa y luego hicieron la transición para jugar en el Real Madrid. Quiero decir, ha sido toda mi vida creciendo hasta que cambié para jugar al fútbol americano, y así que, para mí, esto es simplemente de nuevo... extasiado de jugar aquí en el estadio del Real Madrid."

El pateador de despeje de los Commanders, Tress Way, comparó el Bernabéu con los icónicos estadios estadounidenses.

"Al crecer en Estados Unidos jugando béisbol, esperas tener la oportunidad de jugar donde juegan los Yankees de Nueva York. Jugando al fútbol, en estadios legendarios como el de los Packers de Green Bay y los Bears de Chicago. Así que ahora poder jugar al fútbol americano y venir a jugar donde juega el Real Madrid, es simplemente un sueño hecho realidad."

