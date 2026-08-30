Djokovic espera que caer pronto en Cincinnati lo prepare mejor para el US Open

Novak Djokovic nunca disfruta quedar eliminado temprano en un torneo. En este caso, está tratando de ver el lado positivo.

El tenista de 39 años, que ostenta el récord con 24 títulos de Grand Slam, llega al Abierto de Estados Unidos tras perder a principios de este mes su primer partido en el Abierto de Cincinnati. Esa fue su primera actividad desde Wimbledon, pero está en paz con el resultado.

“Me dio tiempo para prepararme para el Abierto de Estados Unidos de la manera más adecuada”, comentó Djokovic el sábado. “Tuve casi unas semanas, en realidad dos semanas, para entrenar de verdad y poner mi cuerpo y mi mente en el estado correcto, preparado para lo que viene”.

Como cuarto cabeza de serie, Djokovic inicia el domingo su búsqueda de un 25º campeonato de Grand Slam —y el quinto en Flushing Meadows— contra el argentino Mariano Navone, número 48 del ranking, en el Estadio Arthur Ashe. Aunque parte como claro favorito, no pasa por alto a Navone.

“Veamos cómo va. Los partidos de apertura siempre son para mí, particularmente en los últimos años, bastante desafiantes”, reconoció. “Así que, ojalá pueda superar el primer obstáculo y construir a partir de ahí”.

Djokovic ha disputado apenas 16 torneos este año, la menor cantidad entre cualquiera de los jugadores ubicados en el top 95 del circuito ATP. Alcanzó las semifinales en Wimbledon antes de perder ante Jannik Sinner, quedó eliminado en la ronda de dieciseisavos en el Abierto de Francia y llegó a la final del Abierto de Australia, donde perdió ante Carlos Alcaraz.

Esta será la 20ª participación de Djokovic en el Abierto de Estados Unidos, con lo que se une a Jimmy Connors, Andre Agassi y Feliciano López como los únicos jugadores que han alcanzado esa marca en la modalidad individual masculina.

“Estoy muy orgulloso de eso”, indicó Nole. “Obviamente, la longevidad siempre fue uno de los objetivos cuando era más joven: tratar de tener una carrera larga, tratar de tener más oportunidades en los Grand Slam y mantenerme sano el tiempo suficiente para poder rendir durante tantos años como sea posible”.

El único torneo que se perdió desde que debutó en 2005 fue el de 2017, debido a una lesión en el codo derecho. Lo ganó en 2011, 2015, 2018 y, más recientemente, en 2023.

Djokovic disputó su primer partido en el Abierto de Estados Unidos —un maratónico duelo a cinco sets— contra Gael Monfils, quien planea retirarse pero también está en el cuadro al menos una vez más.

“Aquí estamos 20 años después. Los dos seguimos luchando y representando a la generación mayor”, aseguró.

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