La número 1 Aryna Sabalenka desestima tropiezos y busca su 3er título seguido del US Open

Aryna Sabalenka parece habérselo pasado bien últimamente en todas partes menos en la cancha de tenis.

Su cuenta de Instagram está llena de fotos en las que aparece vestida a la moda en escenarios hermosos, o descansando en bikini en otros más relajantes. La vida se ve estupenda.

En la cancha, no le iba tan mal desde hace tiempo.

La jugadora número uno del ranking femenino ni siquiera ha pasado de la cuarta ronda en sus últimos torneos, y casi no parece lista para convertirse en la primera tenista en ganar tres títulos consecutivos del Abierto de Estados Unidos desde Serena Williams entre 2012 y 2014.

Sabalenka no suena preocupada. Suena desafiante. ¿Cuál es su respuesta a quienes se preguntan qué le pasa a su juego?

“Tal vez haya algo mal en la gente”, dijo.

¿Y a quienes no les gusta el atuendo negro cubierto de malla que lleva en la cancha en Nueva York?

“¿A quién le importa la gente, no? Lo único que importa para mí es que me encanta”.

Sabalenka parecía encaminada a una temporada soberbia al inicio del año. Perdió la final del Abierto de Australia ante Elena Rybakina, pero luego ganó dos títulos consecutivos en cancha dura en Indian Wells y Miami.

Incluso después de que Naomi Osaka la eliminó en la cuarta ronda de Wimbledon, se asumía que Sabalenka recuperaría rápidamente su nivel cuando regresara a Norteamérica y a las canchas duras, donde su potencia es difícil de manejar.

Luego, Ekaterina Alexandrova la sorprendió en la cuarta ronda en Toronto. En Cincinnati dejó escapar ventajas en ambos sets y Sara Bejlek la eliminó.

Por momentos, la bielorrusa pareció frustrada con su juego, como solía ocurrirle antes en su carrera.

No precisó qué fue lo que estuvo mal, pero insinuó que no todo estaba bien.

“No fue el mejor periodo. No quiero defenderme, pero simplemente no quiero hablar de ese periodo. He estado lidiando con varias cosas”, manifestó Sabalenka.

“Pero ¿a quién le importa, no? Sí, no rendí al máximo. Estas lecciones duras definitivamente me van a hacer mucho, mucho más fuerte y voy a trabajar aún más duro. Trabajo en el aspecto mental de mi juego. Estaba intentando reiniciar mi mente y volver más fuerte, así que esto sólo me va a fortalecer. Es solo cuestión de tiempo para que yo vuelva”.

No sería una sorpresa que fuera en Nueva York, donde ganó el título por primera vez en 2024 al vencer a Jessica Pegula en la final. Lo defendió el año pasado al imponerse a Amanda Anisimova.

Llegar a la cima le ha dado a la bielorrusa de 28 años muchos beneficios fuera de la cancha. Contratos de patrocinio y sesiones de fotos. Vacaciones durante la temporada a Grecia con su prometido.

Eso les da a los críticos, que ven a Sabalenka dar detalle de todo eso en redes sociales, la oportunidad de preguntar si hay demasiada diversión y no suficiente trabajo.

“Sigue siendo la número uno del mundo. Así que creo que los resultados están ahí”, comentó la española Paula Badosa, amiga de Sabalenka en el circuito y quien aparece en algunas de esas fotos con ella.

“Por supuesto, todo el mundo va a esperar que gane cada torneo. Eso es mucho muy difícil. Y en este momento, esa jugadora no está ganando lo que esperaban. Claro, dicen que es por las sesiones de fotos o los TikToks y todas esas cosas, y no voy a mentir: ella ha estado haciendo eso quizá desde cuando estaba fuera del top 100. Y cuando estaba ganando, nadie dice nada, ¿sabes? Y cuando pierde un par de partidos, es por eso. Creo que no es por nada de eso”.

El número uno del ranking está en peligro después del bajón veraniego de Sabalenka. Puede que necesite llegar lejos en Nueva York. Adversarias como Rybakina y Pegula están acortando la distancia.

Sabalenka ya lo ha hecho antes. Puede que ahora esté abajo, pero no suena como si pensara quedarse ahí.

“Bueno, ésa es la belleza del deporte”, dijo. “Pónganme desafíos difíciles; volveré aún más fuerte”.

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