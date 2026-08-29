Sin Sinner, Alcaraz recién vuelve y Sabalenka sufre: abre el US Open

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner hicieron que el Abierto de Estados Unidos del año pasado se sintiera como dos semanas de matar el tiempo hasta lo inevitable.

Se habían separado de todos los demás en el tenis masculino mientras se enfrentaban en las finales de Roland Garros y Wimbledon. Parecía una conclusión cantada que lo harían tres veces seguidas, que es exactamente lo que ocurrió.

Con Sinner, número 1 del ranking, fuera de competencia, Alcaraz regresando recién ahora para defender su título tras perderse cuatro meses y Novak Djokovic quizá mostrando por fin su edad, el Abierto de Estados Unidos vuelve a sentirse, bueno, abierto.

Solo no confunda eso con que sea más fácil.

“Es la misma conversación”, comentó el estadounidense Frances Tiafoe. “Igual tienes que vencer a siete tipos, lo mires como lo mires”.

El bajón veraniego de Sabalenka amenaza su lugar en la cima

El cuadro femenino tiene sus propias incógnitas, con la bicampeona defensora del Abierto de Estados Unidos, Aryna Sabalenka, perdiendo en la cuarta ronda de Wimbledon y en los dos torneos sobre cancha dura que disputó desde entonces, lo que pone en peligro su control del número 1 del ranking.

El primer puesto del ranking podría estar al alcance de varias mujeres, y también el trofeo en el último torneo grande del año, con la número 3 Jessica Pegula señalando que “no hay una o dos jugadoras súper dominantes en las que sientas que ellas tienen que perder para que tú tengas una oportunidad”.

“Me parece que quizá está más abierto en cierto modo, solo porque, no sé, hay más posibilidades”, añadió Pegula, quien perdió ante Sabalenka en la final de 2024 y en las semifinales del año pasado.

El juego comienza el domingo, con Pegula en el partido inaugural del Arthur Ashe Stadium y Djokovic abriendo la sesión nocturna antes de que Venus Williams, a los 46 años, enfrente a Sofia Kenin.

Las lesiones han dado una oportunidad a otros jugadores

Alcaraz tiene un día más para prepararse. Ha estado fuera desde abril por una lesión en la muñeca derecha, y decidió la semana pasada que estaba listo para volver en el torneo donde ha ganado dos de sus siete títulos de Grand Slam.

El más reciente fue en el Abierto de Australia, pero quedó eliminado no mucho después. Alexander Zverev ganó Roland Garros para su primer título grande, perdió ante Sinner en la final de Wimbledon y luego se convirtió en el primer preclasificado en Flushing Meadows cuando Sinner determinó que la lesión de rodilla que lo ha mantenido fuera desde esa victoria no estaba completamente curada.

“Han sido un par de meses en los que ha sido bastante similar: mucha incertidumbre; algunos de los mejores jugadores están lesionados o no están jugando. Esto es un poco lo mismo, así que hemos visto a muchos jugadores diferentes dar un paso al frente y muchas oportunidades distintas en disputa”, manifestó Alex de Minaur, el sexto preclasificado de Australia.

Daniil Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos de 2021, señaló a jugadores como Zverev y Arthur Fils —quien venció a Tiafoe por el título del Abierto de Cincinnati antes de llegar a Nueva York— como tenistas que saben que hay una oportunidad que no quieren desperdiciar.

“Para ellos, probablemente lo están pensando, no de mala manera, pero es como: tenemos una mejor oportunidad sin Jannik y quizá Carlos todavía no está al 100%”, dijo Medvedev, séptimo preclasificado.

Djokovic quedó eliminado del torneo de Cincinnati en su primer partido y después mencionó un problema de salud no especificado que le molesta con el calor. Eso podría dificultar que el campeón de 24 títulos de Grand Slam en individuales haga otra larga campaña en Nueva York a los 39 años.

Los hombres estadounidenses todavía intentan poner fin a una sequía de Grand Slam que se remonta a Andy Roddick en el Abierto de Estados Unidos de 2003. Ben Shelton ganó en Montreal antes del segundo puesto de Tiafoe en Cincinnati, y Taylor Fritz perdió ante Sinner en la final de 2024 en Nueva York.

“Yo diría que esta es una oportunidad de oro”, afirmó el comentarista de ESPN Patrick McEnroe. “Obviamente, si Alcaraz regresa y supera un par de partidos, se ve bien, rápidamente se convertirá en el favorito. Quiero decir, es el favorito ahora mismo, pero rápidamente sería un favorito aún mayor. No hay duda de que el hecho de que no haya jugado desde la primavera, con Sinner fuera, esto es una oportunidad enorme”.

Elena Rybakina, quien venció a Sabalenka en la final del Abierto de Australia, Pegula y la número 4 Coco Gauff están en la persecución del número 1 del ranking. Sabalenka podría, dependiendo de otros resultados, perderlo incluso si se convierte en la primera jugadora en ganar tres títulos consecutivos del Abierto de Estados Unidos desde Serena Williams entre 2012 y 2014.

“Intentaré hacerlo lo mejor posible, y veremos qué pasa al final de este torneo”, expresó Sabalenka.

Puede que ella sea vulnerable, pero quizá Alcaraz lo sea aún más. En 2025, parecía que solo un hombre podía vencerlo. Esta vez, la lista podría ser larga.

“Quiero decir, él siempre es un tipo en el que vamos a fijarnos, pero muchos creen que no solo pueden ganarle, sino ganar el torneo”, sostuvo Tiafoe. “Va a ser un Abierto de Estados Unidos emocionante”.

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