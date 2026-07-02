Taylor Fritz avanza a la tercera ronda y gana puntos de estilo en Wimbledon

Un bien vestido Taylor Fritz volvió a impresionar en Wimbledon el jueves al vencer a al también estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-2, 7-5 para alcanzar la tercera ronda en un día en el que la princesa Kate visitó el All England Club.

Fritz llamó la atención al salir a calentar en la cancha 2 con una chaqueta blanca y pantalones de calentamiento estilo NBA, pero su juego tampoco estuvo mal: conectó 19 aces y evitó que lo llevaran a un cuarto set.

El sexto preclasificado y semifinalista el año pasado, bombeó con énfasis el puño derecho cuando quebró el saque de Kypson para convertir su cuarto punto de partido.

“Estoy muy contento de haber podido lograr el quiebre ahí, evitar ir a un desempate, evitar ir a un cuarto set, simplemente resolverlo en tres”, indicó Fritz en la entrevista en cancha.

Fritz también ganó su debut en sets corridos y había usado un atuendo similar con pantalones de calentamiento con broches para arrancarlos.

“Soy un poco más discreto, así que definitivamente es algo diferente para mí salir con todo el conjunto”, comentó el californiano de 28 años y añadió, “en la primera ronda, de hecho, me costó un poco quitarme la cosa. Vi un video de Frances (Tiafoe) el otro día arrancándoselo por completo. Intenté copiarlo hoy”.

El quinto preclasificado Alex de Minaur también avanzó en sets corridos al derrotar por 6-3, 6-2, 6-2 a Adrian Mannarino.

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