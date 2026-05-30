Desconsuelo por penal de Gabriel: Arteta habla de "dolor y orgullo" tras caer en Champions

Gabriel Magalhães miró al cielo, se cubrió el rostro con las manos y se levantó por encima de la cabeza la camiseta de su Arsenal empapada de sudor.

En cuestión de segundos, el defensor brasileño era consolado por su compañero de selección Marquinhos, el hombre que pronto estaría levantando la Copa de Europa con el Paris Saint-Germain.

Una de las mejores temporadas en los 140 años de historia de Arsenal acababa de terminar de la manera más dolorosa: una derrota en una tanda de penales en la final de la Liga de Campeones, y fue Gabriel quien falló el lanzamiento decisivo.

“Pasa, es fútbol y es cruel”, comentó Declan Rice, volante de los Gunners.

Ningún jugador de Arsenal merecía sufrir el dolor de fallar el penal crucial en el partido de clubes más importante del deporte, y quizá menos que nadie Gabriel.

Fue el eje de la mejor defensa del fútbol de clubes, una que había encajado apenas seis goles en 14 partidos de la Liga de Campeones antes de la final.

Una que mantuvo su arco en cero en la mitad de los 38 partidos del Arsenal en su camino hacia el primer título de la Liga Premier en 22 años.

Una que resistió firme ante oleada tras oleada de ataques del mejor equipo ofensivo de Europa en la Puskas Arena el sábado.

“Gabriel... ya no me quedan palabras para él como persona, como jugador”, afirmó Rice.

Y fue una muestra de su personalidad que Gabriel eligiera ejecutar el quinto penal de Arsenal en la tanda. Ese suele ser el lanzamiento en el que una definición se gana o se pierde, y este era necesario para mantener con vida al club de Londres después de un fallo previo de Eberechi Eze.

Gabriel respiró hondo, tomó una carrera larga hacia el balón —titubeando ligeramente en un momento— y mandó su disparo por encima del travesaño.

Arsenal, un club que en los últimos años se ha especializado en quedarse a las puertas de la gloria, sumó otro episodio a la lista.

Le preguntaron al entrenador Mikel Arteta cómo se sentía tras la desgarradora derrota 4-3 en la tanda y usó una sola palabra.

“Dolor”, respondió.

Pronto usaría otra: “Orgullo”.

“Lo que les dije a los jugadores y al personal es que, aunque dijera un millón de veces ‘gracias’, no va a ser suficiente”, expresó Arteta.

Aun así, esta fue otra temporada de enorme progreso para Arsenal.

Un primer título de la Premier desde los “Invencibles” de Arsene Wenger en 2004.

Una primera aparición en una final de la Liga de Campeones en 20 años.

Una final de copa doméstica, aunque con derrota ante el Manchester City en la Copa de la Liga inglesa.

Los Gunners pueden presumir con justicia ser el mejor equipo de Inglaterra otra vez.

Estuvieron a punto de ser el mejor equipo de Europa.

“Hay que pasar por ese dolor, digerirlo y convertirlo en combustible”, señaló Arteta. “Mejorar y alcanzar un nivel diferente, porque se exigirá un nivel distinto con la calidad que hay en Europa”.

Algunos han criticado al Arsenal por su estilo pragmático y a menudo aburrido bajo Arteta, pero el equipo podría estar listo para evolucionar.

“Antes que nada me tomaré unos días con mi familia y luego iniciaremos el proceso para analizar lo que hemos hecho y empezar a tomar decisiones muy importantes si queremos alcanzar otro nivel”, explicó Arteta.

“Vamos a tener que mostrar esa ambición, porque somos más que capaces de hacerlo. Pero hay que exigirse ser muy, muy ambiciosos, y actuar muy rápido y con mucha inteligencia”, remarcó

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