Liverpool despide al técnico Arne Slot, un año después de ganar la Premier

Liverpool despidió el sábado al técnico Arne Slot el sábado tras una atribulada segunda temporada al mando, apenas un año después de conquistar el título de la Liga Premier.

Fenway Sports Group, el grupo estadounidense propietario del club, indicó que tomó una decisión “difícil” después de que Liverpool terminara quinto y sin trofeos en una decepcionante defensa del título.

“La conclusión a la que hemos llegado de manera colectiva es que el cambio es necesario para que el club siga avanzando”, señalaron los propietarios en un comunicado. “Una vez más, debe subrayarse que esta no es una decisión que se haya tomado a la ligera; todo lo contrario”.

Slot sustituyó al ícono del club Jurgen Klopp en el verano de 2024 y condujo a Liverpool a su 20mo título de la liga inglesa, igualando el récord.

Liverpool gastó una cifra sin precedentes de 570 millones de dólares para reforzar la plantilla para su segunda temporada, pero la mayoría de los fichajes costosos, incluidos Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y el delantero Alexander Isak, lastrado por las lesiones, no estuvieron a la altura.

El club también se vio afectado por la muerte del delantero portugués Diogo Jota el verano pasado.

Una persona con conocimiento de la situación contó a The Associated Press que la decisión de despedir a Slot “no cayó bien” en Liverpool y que, “a nivel humano”, no “parecía del todo justa”.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el club ya había emitido un comunicado público.

La persona explicó que cada vez era más inevitable que se requiriera un cambio de entrenador y que era mejor actuar cuanto antes para no alterar la preparación de la próxima temporada.

Se emprendió el proceso para evaluar un sustituto, y Liverpool busca a un técnico que practique un fútbol más “agresivo e intenso”. Andoni Iraola, el entrenador español que dejó Bournemouth al final de esta temporada, encajaría en esa descripción y es el principal candidato para asumir las riendas.

Slot, de 47 años, parece haber pagado el precio por no lograr emular una campaña de debut que superó las expectativas.

Ocupar el lugar de un ícono del club siempre iba a ser una tarea ardua. Por eso, que el neerlandés igualara el único título de Klopp en la liga inglesa a la primera fue una hazaña notable, emulando a figuras como José Mourinho, Carlo Ancelotti y Antonio Conte al coronarse campeón en su primer año en la liga.

Aunque un quinto puesto que aseguró la clasificación a la Liga de Campeones no representa una campaña terrible, el bajón de rendimiento de Liverpool fue evidente y provocó abucheos de los aficionados.

Tampoco ayudó un enfrentamiento público con el popular extremo Mohamed Salah.

Slot se mostró tajante en que habría una mejora en el tercer y último año de su contrato, pero la cúpula de Liverpool no quedó convencida.

“El hecho de que esta haya sido una decisión difícil para nosotros como club es algo que no hace falta decir”, indicó el comunicado del club. “La contribución que Arne ha hecho a Liverpool FC durante el tiempo que ha estado con nosotros ha sido significativa, valiosa y —lo más importante para los aficionados y para nosotros— exitosa.

“Por ello, nuestro agradecimiento por todo lo que ha logrado no podría ser mayor, en particular porque estuvo respaldado por una ética de trabajo, una diligencia y un nivel de pericia que reforzaron aún más nuestra opinión de que es un líder en su ámbito”.

Liverpool se suma a Manchester United, Manchester City y Chelsea como otro gran equipo inglés que realiza un cambio de entrenador de cara a la próxima temporada.

Michael Carrick recibió un contrato a largo plazo para reemplazar en United al despedido Ruben Amorim, y Pep Guardiola dejó al City tras 10 años repletos de trofeos, con Enzo Maresca como favorito para asumir el cargo. Chelsea acaba de nombrar a Xabi Alonso, quien dirigió al Real Madrid al inicio de la campaña 2025-2026.

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