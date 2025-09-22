Bouanga anota tres goles, su 2do triplete en tres partidos, en victoria 4-1 de LAFC sobre RSL

Denis Bouanga anotó tres goles, su segundo hat trick en los últimos tres partidos, y Los Angeles FC venció 4-1 a Real Salt Lake la noche del domingo.

Bouanga, quien ha marcado en cuatro partidos consecutivos, tiene 22 goles esta temporada, empatado con Lionel Messi por la mayor cantidad en la MLS. Bouanga tuvo 20 goles en cada una de las dos últimas temporadas y es el primer jugador en la historia de la MLS con al menos 20 goles en tres temporadas consecutivas.

Bouanga, de 30 años, quien también anotó tres goles en una victoria 4-2 sobre San José el 13 de septiembre, tiene un récord del club con cuatro hat tricks en la temporada regular, uno más que Carlos Vela.

Son Heung-min añadió un gol y dos asistencias para Los Angeles.

LAFC, que aseguró un lugar en los playoffs de la MLS Cup 2025 cuando St. Louis venció a San José 3-1 el sábado, tiene 50 puntos y está en cuarto lugar en la Conferencia Oeste. Minnesota, en tercero, tiene 54 unidades y Seattle es quinto con 45.

Salt Lake ha perdido cinco de seis.

Austin FC se impone a Seattle

Myrto Uzuni anotó en tiempo de descuento, Diego Rubio también marcó un gol y Austin FC venció a los Seattle Sounders 2-1 el domingo por la noche.

Austin tiene 44 puntos esta temporada y superó a Portland (42) para colocarse en el sexto lugar de la Conferencia Oeste. Seattle está en quinto lugar con 45 puntos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes