Hansi Flick afirma: "Lamine Yamal ganará el Balón de Oro algún día"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, considera que su joven estrella Lamine Yamal "algún día" ganará el Balón de Oro.

El delantero del Barcelona está entre los principales candidatos para recibir el premio anual al mejor jugador de fútbol del mundo el lunes en París.

"Un día veremos esto, que Lamine reciba este trofeo", afirmó Flick el sábado en una conferencia de prensa previa al partido, en las instalaciones de entrenamiento del Barcelona.

Yamal, quien cumplió 18 años en julio, ayudó al Barcelona a ganar La Liga y la Copa del Rey la temporada pasada y a llegar a las semifinales de la Liga de Campeones. También ayudó a que la selección de España conquistara el Campeonato Europeo en julio de 2024.

Hay 30 nominados para el premio, incluido Yamal y sus compañeros de equipo Raphinha, Pedri González y Robert Lewandowski.

El delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, es considerado uno de los favoritos después de llevar a su equipo a su primer título de la Liga de Campeones.

Flick está nominado para el premio al mejor entrenador.

Aitana Bonmatí, ganadora de los últimos dos años, es una de las seis jugadoras del Barcelona nominadas para el Balón de Oro Femenino.

"Para mí es un honor estar allí, porque estamos nominados", expresó Flick. "Todos los que han recibido este trofeo lo merecieron".

Flick añadió que "quiero disfrutarlo. También quiero mostrar respeto a los ganadores. Para mí es crucial".

El año pasado, el Real Madrid no asistió a la gala de premios, aparentemente después de saber que su jugador Vinícius Júnior no iba a ganar el premio, que fue para el centrocampista del Manchester City, Rodri.

