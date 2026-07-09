Man United revela los últimos planes para un nuevo estadio que reemplace Old Trafford

Manchester United reveló más detalles sobre su propuesto nuevo estadio el jueves, incluida la ubicación precisa del recinto con capacidad para 100.000 espectadores.

El United indicó que el nuevo estadio estaría situado a unos 350 metros al noroeste de su actual estadio Old Trafford.

Como parte de un distrito más amplio en torno al estadio, el club de la Liga Premier señaló que todo el proyecto crearía 48.000 empleos locales, 15.000 nuevas viviendas y podría generar 7.300 millones de libras (9.800 millones de dólares) al año para la economía del Reino Unido.

“Junto con nuestros socios, tenemos una oportunidad única en una generación para ofrecer un destino que cree beneficios duraderos para los aficionados, las comunidades locales y la región en general durante las próximas décadas”, afirmó a directora ejecutiva del desarrollo del nuevo estadio de United, Collette Roche. “Estamos comprometidos a construir un estadio de clase mundial con nuestros aficionados, no simplemente para ellos”.

El copropietario de United, Jim Ratcliffe, se ha propuesto como misión entregar el “mejor” estadio de fútbol del mundo.

Cuando los planes se dieron a conocer por primera vez el año pasado, se estimó que costaría alrededor de 2.000 millones de libras (2.600 millones de dólares) construir un estadio que superara a Wembley como el más grande del Reino Unido, con finalización a tiempo para la temporada 2030-31.

Los dibujos iniciales del estadio incluían una estructura con tres agujas. El diseño final aún no se ha determinado.

Wembley es actualmente el estadio más grande del Reino Unido, con una capacidad de 90.000 asistentes, y es la sede de las selecciones nacionales de fútbol de Inglaterra.

Old Trafford es el estadio de fútbol dedicado más grande del país, con una capacidad de poco más de 74.000, pero está anticuado en comparación con recintos como el Tottenham Hotspur Stadium en Londres, que alberga regularmente partidos de la NFL.

Old Trafford, que fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido la casa de United desde 1910.

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