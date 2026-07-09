Mike Yastrzemski pega grand slam en triunfo 10-5 de Bravos sobre Piratas

Mike Yastrzemski conectó un grand slam que sentenció el juego en la novena entrada, Matt Olson pegó un jonrón en el primer episodio en el partido en el que empató el récord de la franquicia de juegos consecutivos disputados, y los Bravos de Atlanta superaron el jueves 10-5 a los Bravos de Atlanta.

Los Bravos ganaban 6-5 cuando Yastrzemski le conectó al dominicano Dennis Santana para el tercer grand slam de su carrera.

Olson bateó su 25mo cuadrangular de la temporada para abrir el marcador. El primera base disputó su 740.º juego consecutivo, desde el inicio de la temporada 2022, e igualó la marca establecida por Dale Murphy entre 1982 y 1986.

Jim Jarvis, de Atlanta, conectó el primer jonrón de su carrera, un batazo de dos carreras ante Cam Sanders en una cuarta entrada de tres anotaciones que amplió la ventaja a 6-2. El campocorto novato sumó tres imparables.

Bryan Reynolds y el dominicano Esmerlyn Valdez, de Pittsburgh, conectaron jonrones consecutivos en la tercera para recortar la ventaja de los Braves a 3-2. Jake Mangum tuvo cuatro hits y tres carreras impulsadas, incluido un vuelacercas de dos carreras en la cuarta que acercó a los Piratas a 6-4 y un doble impulsor en la sexta que dejó el juego a una carrera.

Bryce Elder, de Atlanta, permitió cuatro carreras en cuatro entradas. Mitch Keller (6-7) cedió tres carreras en tres innings para caer a 1-5 con una efectividad de 7,94 en nueve aperturas de por vida contra los Braves.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes