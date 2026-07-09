Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

La batalla goleadora entre Kylian Mbappé y Lionel Messi no da tregua en el Mundial.

Después de fallar un penal en el primer tiempo, Mbappé se redimió a los 60 minutos y facturó el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los cuartos de final el jueves.

Fue su octavo tanto del torneo e igualó al argentino Messi en la cima de la tabla de artilleros. Quedaron uno por delante del delantero noruego Erling Haaland.

Noruega enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final el sábado, y Messi liderará a Argentina frente a Suiza más tarde esa noche.

Mbappé tuvo una oportunidad desde el punto penal después de provocar una falta del defensor marroquí Noussair Mazraoui dentro del área a los 28 minutos. Pero el arquero Bounou adivinó correctamente y se lanzó a su izquierda para detener el intento.

El delantero del Real Madrid respondió en la segunda mitad para el doble campeón del mundo. Condujo el balón hacia el área y soltó un misil combeado que entró apenas por dentro del poste.

Ousmane Dembélé anotó seis minutos después, asistido por Mbappé, para darle a Francia una ventaja de 2-0. Mbappé fue sustituido en a los 77 minutos con un golpe en el tobillo. Se giró y saludó con ambas manos a la multitud del estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra en las afueras de Boston-

Mbappé también quedó a un tanto de Messi en la lista histórica de goleadores de los mundiales, sumando 20 goles en 20 partidos. Messi acumula 21 goles en 31 partidos mundialistas a lo largo de seis torneos, eclipsando en Norteamérica el récord de 16 que había ostentado el delantero alemán Miroslav Klose.

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