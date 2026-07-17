De la Fuente: Nervios por helicóptero, nada de marcaje individual a Messi y Lamine está "perfecto"

¿Qué puede poner tenso a Luis de la Fuente en la antesala de dirigir a España en busca de su segundo campeonato del mundo?

Realmente no pasa por el armado de un plan para contener a Lionel Messi y a la campeona defensora Argentina de cara a la final del domingo.

El tener que hacer un traslado en helicóptero —del hotel en Nueva Jersey a un centro de convenciones en Nueva York— para comparecer a la rueda de prensa oficial angustió al técnico de la Roja.

“Estoy muy nervioso porque ahora tenemos que volver en helicóptero a Nueva Jersey", dijo De la Fuente. "Por el partido, muy tranquilo”.

Argentina tuvo la misma aparición por aire, con su técnico Lionel Scaloni, el capitán Messi y el arquero Emiliano Martínez.

“Es una suerte estar en esta situación", dijo De la Fuente. "Lo que queremos es disfrutar de este momentazo y tener todos los sentidos en la competición”.

De la Fuente y el capitán Rodri Hernández tuvieron que salir al paso de diversos cuestionamientos sobre el juego agresivo de una Argentina que disputará su tercera final del Mundial en las últimas cuatro ediciones del torneo.

Una directamente apuntó a la Albiceleste como “equipo sucio”.

“Respeto las opiniones de todo el mundo. Tengo una admiración por una selección que viene de ser campeona del mundo y de América y dirigidos por un amigo mío", respondió De la Fuente. "Es admiración y reconocimiento. Cada uno va a usar sus armas futbolísticas y el que minimice las virtudes del rival estará cerca de ganar”.

“Que gane la brillantez a cualquier circunstancia. Los árbitros están para ayudar y que cuiden del espectáculo”, añadió.

De la Fuente recordó su primera experiencia enfrentando a Messi y que se remonta a cuando era entrenador de las inferiores del Sevilla hace ya más de 20 años.

“Al principio le hicimos marcaje individual. Cambié a un jugador y nos marcó cuatro", dijo. "No le vamos a poner marcaje individual, pero ellos también estarán atentos a nuestros jugadores”.

Avizoró un “gran espectáculo” para la final entre los vigentes campeones de Europa y Sudamérica.

“Son dos superequipos, con muchas similitudes, en comportamientos. Cada uno llevaremos el juego donde nos interese”, señaló.

Acerca el juego agresivo argentino, Rodri no pareció inmutarse al anticipar un duelo físico el domingo.

“Es una selección que da el máximo. Si entramos en un juego agresivo, hacer caso omiso y no entrar en provocaciones”, indicó. “El mérito que tiene de llegar a dos finales (seguidas del Mundial) habla del rendimiento. Es la selección más en forma en los últimos años. Nosotros intentamos hacer lo mismo”.

Una duda permeó en las horas previas sobre la condición de Lamine Yamal, el juvenil astro de 19 años que acabó con un vendaje en el muslo izquierdo tras la victoria 2-0 ante Francia en la primera semifinal el martes. Se entrenó diferenciado el jueves, pero participó de lleno en la sesión del viernes.

“Tenía un golpe fuerte en una zona dolorosa. Ayer (jueves) preferimos que descansara y hoy (viernes) ha participado en el entrenamiento con normalidad", dijo De la Fuente. "Está en perfectas condiciones físicas”.

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