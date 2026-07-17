Inyectan rodilla de Shohei Ohtani. Probablemente lance el miércoles en Filadelfia

Shohei Ohtani recibió una inyección de lubricante en la rodilla izquierda, pero a la estrella de dos vías de los Dodgers no le drenaron líquido, manifestó el viernes el mánager de Los Ángeles, Dave Roberts.

Ohtani figuró en la alineación titular como primer bate y bateador designado en el primer juego de la segunda mitad del viernes contra los Yankees de Nueva York. El cuatro veces Jugador Más Valioso no tiene previsto lanzar este fin de semana y probablemente hará su próxima apertura el miércoles en Filadelfia.

Roberts indicó que Ohtani se sometió al procedimiento después del juego del domingo contra Arizona. Ohtani lanzó por última vez el 3 de julio.

“Le da algo de alivio en la rodilla, que era lo que esperábamos conseguir, y luego los cuatro días sin actividad, lo que permite que todo se asiente un poco. Creo que, sin duda, estamos más preparados para reducir la carga de trabajo si hace falta, pero Shohei quiere estar ahí afuera tanto como le sea posible”, explicó Roberts.

Ohtani batea para .293 con 22 jonrones y 58 carreras impulsadas, mientras registra marca de 8-2 con efectividad de 1,79 y 95 ponches en 85 2/3 entradas a lo largo de 14 aperturas en el montículo. El cuatro veces MVP se saltó el Juego de Estrellas del martes por la noche.

“Parte del desgaste, simplemente parte de ser un atleta, ser un jugador de béisbol: correr, lanzar, hacer swing con el bate, todo eso tiene efectos en el cuerpo”, señaló Roberts.

Intentará darle días de descanso a Ohtani después de sus aperturas como lanzador, si es posible.

“Se puede decir con seguridad que, incluso si no hay un día libre después, me gustaría darle libre al día siguiente. Así que, idealmente, sí, tendría programado un día de descanso después. Pero eso no siempre es posible, un poco por el calendario y también por dónde está él”, comentó Roberts.

Ohtani probablemente hará lanzamientos desde el montículo en los próximos días para probar la rodilla. Ha estado aterrizando más con una postura abierta para reducir la torsión sobre la rodilla izquierda, la cual, según Roberts, probablemente no necesitará cirugía en la temporada baja.

Roberts dijo que no sabe si el receptor Will Smith, quien no juega desde el 5 de junio debido a una inflamación en el cuello, regresará esta temporada, pero espera que el tres veces All-Star pueda aportar este año. Roberts señaló que Smith “no sentía que estuviera mejorando”.

“Se está tomando una semana, al menos una semana, de realmente no hacer ninguna actividad para intentar calmar el cuello y luego volver a aumentar la carga. Al principio hemos estado tratando de prepararlo, moviéndose, haciendo algunas cosas de béisbol, pero no ha podido superar ese punto”, explicó Roberts.

El cerrador boricua de los Dodgers, Edwin Díaz, que se recupera de una cirugía realizada el 22 de abril para retirar cuerpos sueltos del codo derecho, tenía previsto lanzar el viernes en su tercera aparición de rehabilitación en ligas menores y luego volver a lanzar el domingo.

“Tiene que asegurarnos que está en un buen momento para cerrar”, afirmó Roberts.

El zurdo Blake Snell, fuera desde su debut de temporada el 9 de mayo debido a cuerpos sueltos en el codo con el que lanza, abrirá el sábado con Triple-A Oklahoma City.

Tyler Glasnow, un derecho fuera desde el 6 de mayo por espasmos en la parte baja de la espalda, ha estado realizando sesiones de bullpen.

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