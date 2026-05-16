Daulton Varsho impulsa la carrera de la ventaja en la 10ma y los Azulejps vencen 2-1 a Tigres
Daulton Varsho impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo en la décima entrada y el venezolano Yohendrick Pinango conectó un jonrón el sábado para guiar a los Azulejos de Toronto a una victoria por 2-1 sobre los Tigres de Detroit.
Varsho conectó una recta con cuenta de 1-1 del relevista de los Tigres Tyler Holton (0-2) hacia el jardín central, lo que permitió que el dominicano canadiense Vladimir Guerrero anotara.
El relevista de los Azulejos Louis Varland (2-1) lanzó las dos últimas entradas, permitió dos hits y ponchó a dos. Toronto utilizó a seis lanzadores, que recetaron 14 ponches.
Los Tigers amenazaron en la tercera cuando llenaron las bases con dos outs, pero Spencer Miles ponchó a Gage Workman.
Detroit se puso en el marcador en la sexta cuando Matt Vierling conectó un jonrón al jardín izquierdo.
Pinango empató el juego a 1 en la séptima cuando conectó su primer jonrón de la temporada al primer lanzamiento del relevista Kyle Finnegan en el partido.
El abridor de los Tigers Casey Mize permitió dos hits y ponchó a cuatro en seis entradas.
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