Salario de Messi de 28 millones de dólares es el doble de cualquier jugador de la MLS

Lionel Messi más que duplicó su salario a 25 millones de dólares en su nuevo contrato con el Inter Miami y gana más del doble que el segundo jugador mejor pagado de la Major League Soccer, Son Heung-min, de Los Angeles FC.

El nuevo contrato de Messi incluye 25 millones de dólares de salario base y 28.333.333 dólares de compensación garantizada, informó el martes la Asociación de Jugadores de la MLS en su primera publicación de salarios de 2026. Gana más que las nóminas de 28 de los otros 29 equipos de la MLS.

La nómina de Miami, de 54,6 millones de dólares y supera en más de 20 millones a la de LAFC, que es segundo con 32,7 millones, y es casi cinco veces la de Filadelfia, la más baja de la liga con 11,7 millones. La nómina de Miami subió desde 46,8 millones al inicio de la temporada pasada.

Toronto recortó su nómina a 21,4 millones desde 34,1 millones al inicio de 2025, y LAFC incrementó su gasto a 32,7 millones desde 22,4 millones.

La compensación total de la liga fue de 631 millones de dólares y la compensación garantizada promedio de 688.816 dólares el 16 de abril aumentó 8,9% desde 632.809 dólares al 1 de octubre pasado.

El contrato inicial de Messi en la MLS, acordado en julio de 2023, incluía un salario base de 12 millones de dólares y una compensación garantizada anualizada de 20.446.667 dólares. Messi acordó en octubre pasado un contrato de tres años hasta la temporada 2028, y luego condujo al equipo a su primer título de la MLS.

Messi, quien cumplirá 39 años el próximo mes y es capitán de la vigente campeona mundial Argentina, selección argentina, se espera que juegue su sexto Mundial. Messi suma 59 goles en 64 partidos de temporada regular con Miami, incluidos nueve en 11 encuentros esta temporada. Lideró la MLS con 29 goles de temporada regular la campaña pasada y ganó su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso.

Sus cifras salariales corresponden a su contrato en la MLS e incluyen cualquier bono de marketing y honorarios del agente, pero no contemplan acuerdos adicionales con el equipo o sus afiliados, ni bonos por rendimiento.

Son le sigue con un salario de 10.368.750 dólares de salario base y 11.152.852 dólares de compensación total, las mismas cifras que la temporada pasada. El extremo, de 33 años, se incorporó a Los Ángeles en agosto pasado.

El mediocampista Rodrigo de Paul, quien firmó con Miami el verano pasado, es tercero con 7.569.000 dólares de salario y 9.688.320 dólares de compensación total, seguido por el extremo paraguayo de Atlanta Miguel Almirón (6.056.000, 7.871.000), el extremo mexicano de San Diego Hirving Lozano (6 millones, 9.333.333), el extremo de New York Red Bulls Emil Forsberg (5.405.000, 6.035.625), el delantero de Nashville Sam Surridge (5,27 millones, 5.933.000), el mediocampista de LA Galaxy Riqui Puig (5.125.000, 5.792.188), el atacante de Vancouver Thomas Müller (5.000.004, 5.152.504) y el extremo de Chicago Jonathan Bamba (5 millones, 5.581.806).

El salario medio de la MLS subió 4,1% a 352.104 dólares desde 338.347 el otoño pasado. Hubo 133 jugadores que ganaron 1 millón de dólares o más, frente a 131 al inicio de la temporada pasada y 91 al inicio de 2022.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes