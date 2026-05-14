Varsho pega grand slam en la 10ma y Azulejos vencen a Rays por 5-3

Daulton Varsho conectó un grand slam cuando había un out en la décima entrada para darles el miércoles a los Azulejos de Toronto una victoria por 5-3 sobre los Rays de Tampa Bay.

Varsho envió un lanzamiento 2-2 de Aaron Brooks (0-1) al bullpen de Toronto en el jardín izquierdo para poner fin a la racha de tres derrotas consecutivas de los Azulejos. Varsho suma seis grand slams en su carrera y tiene un promedio de bateo de por vida de .321 (18 de 56) con las bases llenas.

Después de que Ben Williamson y el cubano Yandy Díaz impulsaron carreras con sencillos para Tampa Bay en la parte alta de la décima ante Jeff Hoffman (2-2), Toronto llenó las bases para Varsho cuando el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y Kazuma Okamoto recibieron bases por bolas con un out.

Los Rays igualaron su máximo número de la temporada al otorgar 10 bases por bolas.

Okamoto empató el juego 1-1 por Toronto en la octava entrada con un elevado de sacrificio. Richie Palacios conectó un sencillo impulsor por Tampa Bay en la séptima.

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