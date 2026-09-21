Dak Prescott tiene todos los récords de pase de los Cowboys; ahora solo importan victorias

Dak Prescott tiene un gran récord de club en su carrera que aún le falta conseguir como quarterback de los Cowboys de Dallas.

No hay duda de que lo considera el más importante, porque tiene todo que ver con el legado de los ganadores del Super Bowl que lo precedieron.

Las victorias son lo que importa mientras Prescott intenta llevar a los Cowboys lejos en los playoffs por primera vez desde el último de los cinco campeonatos de la histórica franquicia hace 31 años.

Después de lanzar cuatro pases de touchdown en una victoria 37-20 sobre Washington para romper el récord del club de Tony Romo con el 249º de su carrera, Prescott está a 10 victorias de temporada regular de Troy Aikman, tres veces ganador del Super Bowl, quien tuvo 94.

Parece casi seguro que Prescott romperá el récord de Aikman porque su contrato, con un promedio anual de 60 millones de dólares, se extiende hasta 2028.

La pregunta es: ¿lo logrará el jugador de 33 años esta temporada? Y si lo hace, Dallas (1-1) será un equipo de 12 victorias, probablemente rumbo a los playoffs por sexta vez en las 11 temporadas de Prescott.

Una victoria sobre Baltimore (1-1) en Río de Janeiro el domingo igualaría a Prescott con Roger Staubach, dos veces campeón, en el segundo lugar de la historia del club con 85 triunfos de temporada regular.

Prescott llevó el icónico número 12 de Staubach al entrar al estadio y en su encuentro con los reporteros después del 13º partido de su carrera con al menos cuatro pases de TD y un índice de pasador de 120.

“Simplemente lo tenía en mente y, al ser el primer partido en casa, sabía que esta era una oportunidad para romper este récord y se sintió correcto. Es el epítome de lo que debe ser un quarterback de los Dallas Cowboys, y es a quien estoy persiguiendo”, dijo Prescott sobre Staubach, quien ganó sus Super Bowls cuando surgió el apodo del club “America’s Team” en la década de 1970.

Probablemente Prescott nunca alcance el récord del club de 11 victorias en playoffs que comparten Staubach y Aikman. Tiene dos, la misma cantidad que Romo, a quien Prescott perseguía por los récords de pases más notorios —yardas y touchdowns—.

Prescott era adolescente cuando Romo se quedó con el puesto, y él se lo quitó a Romo hace 10 años al guiar a Dallas a una racha de 11 victorias consecutivas después de que Romo se lesionara la espalda en la pretemporada.

Prescott entiende el legado que comparte con Romo, y solo puede cambiarlo acumulando triunfos en una misma postemporada, algo que no ocurre desde la temporada de 1995, con Aikman al mando.

“Yo era fan de los Cowboys y eso me llevó a ser fan del quarterback de los Cowboys, tan frustrado a veces como él lo estaba o como algunos aficionados lo están conmigo. Hubo un tuit por ahí que, cuando me reclutaron, volvió a circular, y yo también era un fan tonto en ese momento. No sabía exactamente con qué estaba lidiando”, comentó Prescott.

Ahora sí lo sabe.

Qué funciona

Prescott y CeeDee Lamb se vieron tan conectados como siempre. Lamb fue buscado nueve veces y tuvo ocho recepciones para 153 yardas, con dos touchdowns. Lamb es el principal objetivo de TD de Prescott con 37 en más de seis temporadas juntos. Ahora es momento de que Prescott y George Pickens vuelvan a conectarse. Pickens suma apenas 68 yardas en dos partidos tras su temporada de despegue en 2025.

Qué necesita ayuda

Los cazamariscales deben empezar a derribar a los quarterbacks. Dallas fue mucho mejor generando presión contra Washington que en la derrota del debut de temporada ante los New York Giants. Pero no pudieron llevar al suelo ni a Jayden Daniels, quien salió con el codo izquierdo dislocado en la última jugada de la primera mitad, ni a Marcus Mariota.

Acciones al alza

El linebacker novato Jaishawn Barham tuvo la jugada defensiva más grande del partido después de que los Cowboys le confiaran la responsabilidad de transmitir las indicaciones desde la banda en lugar del lesionado DeMarvion Overshown. Barham forzó la única pérdida de balón del juego con un balón suelto que preparó un touchdown para una ventaja de 14 puntos en el tercer cuarto.

Acciones a la baja

Antes de la segunda dislocación del codo izquierdo de Daniels en menos de un año, tuvo varias escapadas largas mientras corría para 69 yardas en la primera mitad. Los Cowboys tuvieron problemas similares con Jaxson Dart en el debut, y ahora enfrentan a Lamar Jackson, con los Ravens llegando tras una derrota ante Nueva Orleans.

Lesiones

La profundidad defensiva está siendo puesta a prueba con fuerza temprano en la temporada. Los Cowboys no contaron con el safety Malik Hooker ni con Overshown contra los Commanders, y perdieron durante el partido al safety P.J. Locke (pie) y al cornerback Cobie Durant (isquiotibiales).

Número clave

20 — La racha de 20 victorias consecutivas de Prescott en casa contra rivales de la NFC Este está empatada con Tom Brady como la más larga de un quarterback titular contra su propia división desde 1970. La próxima visita será la de Philadelphia, dos veces campeón defensor de la NFC Este, en el Día de Acción de Gracias.

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