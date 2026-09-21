Lock conecta 3 TD con Smith-Njigba y Seahawks aplastan 31-7 a Cardinals

Drew Lock lanzó para 235 yardas y tres touchdowns a Jaxon Smith-Njigba en una brillante primera titularidad en sustitución del lesionado Sam Darnold, y los Seahawks de Seattle continuaron su dominio sobre los Cardinals de Arizona con una victoria de 31-7 el domingo.

Los campeones defensores del Super Bowl han ganado ahora 10 seguidos ante su rival de la NFC Oeste desde 2022 y cerraron este encuentro al anotar los últimos 24 puntos. Smith-Njigba terminó con nueve recepciones para 155 yardas y un récord personal de tres touchdowns, en una de las mejores actuaciones de su carrera de cuatro años.

Arizona ha perdido ocho partidos consecutivos en casa en una racha que ya dura 360 días. Los Cardinals terminaron con apenas 150 yardas totales.

Lock arrancó bien, aprovechó una cobertura rota de la secundaria de los Cardinals y conectó a un Smith-Njigba completamente solo, en carrera, para un touchdown de 82 yardas en la segunda jugada ofensiva del equipo en el partido, para tomar ventaja de 7-0. Al inicio del tercer cuarto, encontró al vigente Jugador Ofensivo del Año de AP en una ruta cruzada para una anotación de 7 yardas y una ventaja de 14-7.

Ese touchdown de Seattle se gestó gracias a un golpe de fortuna en la patada inicial de la segunda mitad. Rashid Shaheed soltó el balón en el regreso, pero su compañero Chazz Surratt lo recuperó y corrió 35 yardas hasta la yarda 37 de Arizona.

El profundo de Seattle Julian Love interceptó a Jacoby Brissett en la siguiente serie, con una espectacular recepción deslizándose al lograr meter la mano por debajo del balón justo antes de que tocara el suelo. Eso le dio a los Seahawks (2-0) otra vez una gran posición de campo en la yarda 44 de Arizona, que capitalizaron con un gol de campo de 33 yardas de Jason Myers para ponerse arriba 17-7.

El tercer touchdown de Smith-Njigba llegó al inicio del cuarto periodo, cuando Lock lanzó un balón perfectamente colocado para un pase de anotación de 12 yardas y una ventaja de 24-7.

Los Cardinals (1-1) abrieron la temporada con una impresionante victoria de 26-14 como visitantes sobre los Chargers en el debut del entrenador de primer año Mike LaFleur, pero no pudieron repetir ese éxito ante la talentosa defensa de los Seahawks. Brissett lanzó un touchdown de 2 yardas al ala cerrada All-Pro Trey McBride para empatar el juego 7-7 en la primera jugada del segundo cuarto.

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