Lesiones de Caleb Williams y Jayden Daniels privan a la NFL de dos jóvenes estrellas

Caleb Williams salió del campo en un carrito por una lesión en el isquiotibial. Jayden Daniels necesitó el carrito después de dislocarse de nuevo el codo.

Vinculados como ganadores del Trofeo Heisman que fueron tomados en las dos primeras selecciones del draft de la NFL de 2024, los dos quarterbacks franquicia están lidiando al mismo tiempo con lesiones potencialmente importantes después de lastimarse el domingo.

Eso son malas noticias para Chicago, Washington y la NFL, que pierde a dos de sus jóvenes estrellas.

Hay esperanza de que Williams evitó una lesión grave. Se le vio caminando por el vestuario después del partido con apenas una leve cojera. Pero los Bears de Chicago no sabrán la gravedad hasta que se someta a una resonancia magnética el lunes.

Es posible que pueda volver a la alineación más pronto que tarde, pero es probable que los Bears sean cautelosos con Williams, cuya movilidad es una parte importante de su juego.

El peor escenario sería una lesión similar a la que sufrió Dak Prescott a mitad de la temporada 2024. Prescott necesitó cirugía porque un tendón del isquiotibial se desprendió de un hueso. Eso requirió un proceso de recuperación de cuatro meses.

Ver a Williams visiblemente emocionado, sentado en un carrito con una toalla cubriéndole el rostro, fue un momento aterrador para los aficionados de los Bears, sus entrenadores y compañeros. Tras una dura temporada de novato, Williams tuvo un año de despegue con el entrenador Ben Johnson en 2025 y llevó a Chicago al título del Norte de la NFC y a una victoria en los playoffs.

“En realidad estoy contento de que no sea nada en la rodilla, esa fue mi primera impresión. Pero sí, el isquiotibial también podría ser bastante dañino. Así que veremos qué tan grave es y a partir de ahí seguiremos”, comentó Johnson.

Daniels ya ha pasado por esto, lo que podría prolongar su recuperación. Se dislocó el codo izquierdo en la Semana 9 de la temporada pasada, regresó en la Semana 14, lo resintió de nuevo y se perdió los últimos cuatro partidos.

Como el mejor novato ofensivo de la NFL de AP en 2024, Daniels llevó a los Commanders al juego de campeonato de la NFC contra Filadelfia. Pero las lesiones lo limitaron a apenas siete aperturas la temporada pasada.

El entrenador de los Commanders Dan Quinn señaló que las imágenes mostraron que Daniels no sufrió una fractura y que tendrá más pruebas el lunes.

Tiene que ser preocupante que el codo izquierdo de Daniels se haya doblado dos veces en la dirección equivocada al caer en menos de un año.

El doctor David Chao, cirujano ortopédico y exmédico del equipo de los Chargers, escribió en X: “La articulación se sale más fácil la segunda vez. El desgarro original del ligamento sana ‘más flojo’”.

Quinn lo resumió de forma concisa: “Es horrible”.

Los Bears (1-1) anotaron 59 puntos en la Semana 1 antes de perder 9-3 ante los Vikings. Con Williams, tienen expectativas altas. En su ausencia recurrirían a Tyson Bagent. Si los resultados de sus pruebas traen noticias positivas, Williams tiene un día extra para descansar porque los Bears reciben a Filadelfia (2-0) el próximo lunes por la noche.

Marcus Mariota reemplazará a Daniels por los Commanders (0-2). No se esperaba que fueran contendientes incluso con Daniels. Sin él, el panorama se ve sombrío en el complicado Este de la NFC.

Aquí hay otras conclusiones de los partidos del domingo:

Packers tambaleantes pueden ganar sin Parsons

Los Packers remontaron un déficit de 10 puntos en el cuarto periodo y vencieron a los Jets 20-17 en tiempo extra para finalmente ganar un partido sin Micah Parsons. Green Bay tenía marca de 0-6 sin el cazamariscales All-Pro, incluida una derrota en playoffs ante Chicago. Parsons todavía se recupera de una cirugía de ligamento cruzado anterior. El problema no fue la defensa contra Nueva York. La ofensiva se atascó, con apenas 199 yardas. Jordan Love lanzó dos pases de touchdown, pero los Packers convirtieron en tercera oportunidad solo una vez en nueve intentos.

Saints resilientes son contendientes a playoffs

Después de estar cerca de remontar a Nueva Orleans de un déficit de 21-0 en la Semana 1 contra Detroit, Tyler Shough condujo a los Saints a una victoria de remontada 24-17 en Baltimore el domingo. El profesional de segundo año lideró una serie de 16 jugadas que terminó en touchdown para tomar la ventaja en el cuarto periodo. Los Saints van a competir en una débil Sur de la NFC.

La defensa de los Bengals es de verdad

La renovada defensa de Cincinnati, encabezada por Dexter Lawrence y Jonathan Allen, mantuvo a Houston fuera de la zona de anotación en una victoria 20-6. Los Bengals capturaron a C.J. Stroud cuatro veces, forzaron cinco despejes y cuatro pérdidas de balón por entrega en cuarta oportunidad. Si la defensa sigue jugando así de bien, Joe Burrow y los Bengals son contendientes al Super Bowl.

Mahomes es Superman

Patrick Mahomes se sometió a una cirugía para reparar un desgarro del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral hace nueve meses. Ya se ve como antes. Mahomes lanzó para 382 yardas y tres touchdowns en la victoria 33-30 de Kansas City en tiempo extra sobre Indianapolis. Corrió dos veces para 17 yardas, se movió dentro de la bolsa de protección y realizó jugadas grandes.

La defensa de Denver se recupera

Los Broncos limitaron a los Jaguars a 268 yardas y le causaron problemas a Trevor Lawrence durante todo el partido en una victoria de remontada 20-13 contra Jacksonville. Después de un inicio terrible en la Semana 1, la asfixiante defensa de Denver volvió a su nivel.

Los Raiders son el equipo de Kirk

Kirk Cousins lanzó tres pases de touchdown para guiar a Las Vegas a una victoria 26-14 como visitante contra los Chargers. Tiene seis touchdowns en dos partidos y los Raiders arrancaron 2-0 después de terminar 3-14 la temporada pasada. La selección global número 1, Fernando Mendoza, tendrá que esperar su turno porque Cousins está jugando bien.

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