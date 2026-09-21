Kenneth Walker III cambió las cuentas de los Chiefs y Mahomes hace pagar a las defensas

Los resultados se han parecido mucho a los de antes para los Chiefs de Kansas City.

Han acumulado un montón de yardas, han hecho las jugadas que más importaban en los segundos finales y, en última instancia, han salido victoriosos en las dos primeras semanas de la temporada.

Lo diferente ha sido la manera en que lo han logrado.

Estos no son los Chiefs de alto vuelo, de lanzar en cada jugada, que incendiaron la NFL al inicio de la carrera del quarterback Patrick Mahomes, sino más bien un ataque equilibrado en el que el MVP del Super Bowl Kenneth Walker III ha superado todas las expectativas tanto por tierra como por aire, y ha obligado a las defensas rivales a respetar la carrera contra ellos por primera vez en años.

Walker siguió su gran debut contra los Broncos con 117 yardas por tierra el domingo por la noche contra Indianapolis, lo que lo convirtió en el primer jugador de los Chiefs desde Larry Johnson en 2005 con partidos consecutivos de al menos 175 yardas desde la línea de golpeo.

Eso abrió el campo para Mahomes, quien dominó a los Colts con 382 yardas y tres touchdowns por pase en una victoria 33-30 en tiempo extra.

“Las defensas tienen que tomar eso en cuenta. Si no, vamos a correr el balón para 200 yardas, o lo que sea que hicimos la semana anterior; así que quieres poder hacerlo todo, y (el domingo) mostramos que podemos lanzar profundo. Podemos usar play action. Podemos hacer esas cosas. Y aun así podemos correr el balón”, dijo Mahomes obre el juego terrestre de los Chiefs.

La prueba de su éxito ha estado en los números.

Después de casi una década cerca de la cima de la NFL en ofensiva total, los Chiefs cayeron al puesto 21 mientras terminaban 6-11 la temporada pasada, con un promedio de poco más de 320 yardas por partido.

Pero el domingo por la noche terminaron con más de 500 yardas por primera vez desde la temporada 2022, y promedian el mejor registro de la NFL con 457,5 yardas en las primeras dos semanas.

“Quiero decir, los muchachos están dejándolo todo por los compañeros que tienen al lado. Por eso amo a este equipo ahora mismo. Estamos en una zona en la que todos se alimentan unos de otros”, comentó Travis Kelce, quien tuvo nueve recepciones para 101 yardas y un touchdown contra los Colts.

Qué funciona

Puede que los Chiefs no tengan un verdadero receptor abierto número 1 en el roster, pero lo compensan con una abundancia de opciones, y eso los ha hecho difíciles de cubrir. Siete jugadores distintos atraparon al menos dos pases contra Indianapolis, y los tres pases de touchdown lanzados por Mahomes fueron para tres jugadores diferentes.

Qué necesita ayuda

Si se quitan dos patadas decisivas de Harrison Butker en el tiempo extra, incluida la ganadora desde 40 yardas sin tiempo en el reloj, los equipos especiales fueron en gran medida un desastre por segunda semana consecutiva. No solo los Chiefs se vieron confundidos en varios regresos de kickoff que se deslizaron hasta la zona de anotación para touchbacks que les dieron el balón en la yarda 20, sino que también tuvieron problemas para cubrir sus propios kickoffs.

Acciones al alza

Tyquan Thornton quizá no atrape muchos pases, pero el veloz receptor abierto tiene una capacidad inusual para aparecer con jugadas grandes cuando los Chiefs las necesitan. Contra los Colts, aseguró un pase de 45 yardas en tercera y 11 que mantuvo viva una serie que terminó en touchdown, y añadió una recepción de 30 yardas en tercera y 12 en el tiempo extra que ayudó a preparar el primero de sus dos goles de campo.

Acciones a la baja

Noah Gray cuenta con casi 7 millones de dólares contra el tope salarial esta temporada, más que Walker, Kelce y un grupo de jugadores con contratos de novato. Sin embargo, el ala cerrada veterano tiene apenas una recepción para 5 yardas en los primeros dos partidos de la temporada.

Lesiones

Los Chiefs jugaron sin el tackle izquierdo Josh Simmons (espalda) y el safety Chamarri Conner (rodilla) por segunda semana consecutiva. La selección de primera ronda Mansoor Delane se uniformó contra los Colts después de salir del partido inaugural contra Denver en el primer cuarto por una lesión en el hombro, pero el cornerback nunca entró al juego, y el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, señaló después que solo se le habría utilizado en una emergencia.

Número clave

8-0 — Mahomes mejoró a 10-2 en partidos que se van a tiempo extra, pero está perfecto en ocho juegos de temporada regular definidos en tiempo extra. Esa racha le permitió superar a Jake Plummer como la más larga para un quarterback titular en cualquier momento de sus carreras desde que se introdujo el tiempo extra en 1974.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP