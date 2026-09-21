Justo con porcentaje de .500, los Rangers lideran el Oeste de la Americana en la última semana

Tener un récord equilibrado es suficiente para que los Rangers de Texas lideren la División Oeste de la Liga Americana de cara a la última semana de la temporada regular.

Con seis juegos por disputar en una temporada algo extraña, los Rangers (78-78) tienen una ventaja de un juego sobre Houston. Se han mantenido cerca de la cima de la división durante todo el año, sin estar nunca a más de tres juegos por detrás ni a más de dos por delante.

“Algo raro, sin duda. El lado positivo es que hemos estado en la pelea todo el tiempo", comentó el primera base Jake Burger. "Hemos logrado mantener la cabeza fuera del agua, aunque a veces apenas. Nos hemos dado la oportunidad de hacer algo especial, y eso es todo lo que se le puede pedir a un equipo”.

Los Rangers no se han clasificado a los playoffs desde que ganaron su único título de la Serie Mundial en 2023, cuando se colaron como comodines después de que Houston los igualara con marca de 90-72 el último día de la temporada regular. Los Astros eran dueños del criterio de desempate de la división, y lo tienen otra vez este año, cuando podría no haber un puesto de comodín disponible para un segundo equipo del Oeste de la Liga Americana.

“Estamos en posición de llegar a los playoffs. No importa cuál sea el récord, ese es el objetivo", señaló Skip Schumaker, el mánager que cumple su primer año al frente de los Rangers. "Así que si me hubieran dicho en los entrenamientos de primavera, para esta fecha, que tendríamos una oportunidad de meternos a los playoffs, lo habría aceptado”.

Bendito sea que Texas esté en la Liga Americana

Con su récord de .500, los Rangers ya estarían eliminados de la contienda por los playoffs en la Liga Nacional.

Llegaron a su día libre del lunes a ocho juegos de Filadelfia, el tercer comodín de la Liga Nacional, y muy lejos de los campeones de división Milwaukee (20 juegos), los Dodgers de Los Ángeles (18) y Atlanta (14).

Los Rangers han estado cerca de la cima del Oeste toda la temporada

Ningún equipo de Grandes Ligas se ha mantenido dentro de un margen tan estrecho respecto al liderato de su división como la diferencia de cinco juegos de Texas. El promedio de la liga entre las mayores ventajas y los mayores déficits es de casi 16 1/2, con Houston (nueve) y Minnesota (9 1/2) como los únicos otros equipos por debajo de 10.

“Lo bueno es que no nos hemos alejado demasiado. Siento que estamos jugando buena pelota, y si puedes meterte, entonces eso es algo peligroso”, expresó el jardinero derecho Brandon Nimmo.

Nimmo estaba con los Mets en 2024 cuando remontaron un inicio de 22-33 y una desventaja de 17 1/2 juegos en el liderato de la división. Avanzaron a los playoffs con una victoria viniendo de atrás en el primer juego de una doble cartelera de reposición en Atlanta, un día después de que todos los demás equipos acabaron la temporada regular.

Luego, Nueva York ganó la Serie de Comodines de la Liga Nacional y la Serie Divisional de la Liga Nacional antes de perder la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en seis juegos ante los Dodgers, que eventualmente se proclamaron campeones de la Serie Mundial.

"La mayoría de las veces, simplemente es mejor ser el equipo que llega encendido”, dijo Nimmo.

Texas también se ha mantenido cerca del equilibrio

Los Rangers nunca se han alejado demasiado del .500 este año, después de terminar 81-81 la temporada pasada, la única vez con una campaña con un balance equilibrado de victorias y derrotas para la franquicia que comenzó como los Senadores de Washington en 1961 y se mudó a Texas en 1972.

El punto más bajo fue seis juegos por debajo, con 25-31 el 28 de mayo, cuando los cinco equipos del Oeste de la Liga Americana tenían récord perdedor. La última vez que Texas estuvo tres juegos por encima de .500 fue con 55-52 el 28 de julio.

Incluso con una derrota el domingo en el cierre de su serie contra Toronto, los Rangers han ganado nueve de 13 juegos. Habían sido líderes en solitario del Oeste de la Liga Americana solo un día desde finales de julio antes de superar a Houston el sábado.

Texas, que ganó su último título divisional hace 10 años, dejó pasar la oportunidad de tomar una ventaja de dos juegos cuando los Astros fueron barridos por Atlanta el domingo en su última serie en casa.

Los Rangers abren una serie de tres juegos en casa contra los Mets el martes, y luego juegan tres partidos en Minnesota. Houston tiene dos juegos en Seattle y después cuatro contra los Athletics.

“No importa cómo se haya visto el panorama general. Estamos en los momentos pequeños que hacen o deshacen una temporada. En lo que a nosotros respecta, estamos jugando béisbol de playoffs, con mentalidad de estar contra la pared. No importa cuál haya sido el récord en los primeros 140 juegos”, dijo Burger.

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El periodista deportivo de AP Schuyler Dixon contribuyó a este informe.

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