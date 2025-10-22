Daiki Hashimoto, segundo gimnasta masculino que gana tres títulos mundiales all-around

Daiki Hashimoto vuelve a estar en la cima de la gimnasia masculina.

La estrella japonesa se recuperó de un decepcionante sexto lugar en los Juegos Olímpicos de París para ganar el miércoles su tercer título del concurso general en el campeonato mundial.

Hashimoto, de 24 años, brilló en el ejercicio de suelo, salto y barra fija para lograr un total de 85.131 puntos, superando al chino Zhang Boheng de China, quien obtuvo 84.333. El suizo Noe Seifert de Suiza se llevó el bronce con 82.831. El colombiano Ángel Barajas quedó sexto con 81.432.

Campeón olímpico en 2020 y medallista de oro en los campeonatos mundiales de 2022 y 2023, Hashimoto vio cómo sus esperanzas de ganar el oro olímpico el verano pasado se desvanecieron cuando se cayó del caballo con arzones, lo que lo dejó fuera del podio. Su compatriota Shinnosuke Oka inesperadamente subió a lo más alto del podio.

Esta vez, fue Oka quien enfrentó la decepción. El campeón olímpico llegó al mundial lidiando con lesiones y una enfermedad. Quedó en un distante 12do lugar durante la clasificación gracias a una rutina de suelo lena de errores y pesadillas. Oka se recuperó un poco en las finales para terminar quinto, pero nuevamente fue perjudicado por otra actuación irregular en el suelo.

Hashimoto no tuvo problemas. Apodado la próxima gran esperanza de Japón tras el retiro de Kohei Uchimura, dos veces campeón olímpico y dueño de 21 medallas en campeonatos mundiales, Hashimoto ha cumplido con creces su promesa.

Los tres títulos mundiales de Hashimoto en el ‘all-around’ lo colocan en segundo lugar de todos los tiempos, detrás de los seis que el incomparable Uchimura ganó entre 2009 y 2015.

Boheng, quien superó a Hashimoto en el mundial de 2021, añadió una quinta medalla de campeonato mundial, pero no pudo alcanzar a Hashimoto, quien se llevó este capítulo de una rivalidad que parece extenderse hasta los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles.

Hashimoto obtuvo las mejores puntuaciones en tres eventos en la final de 24 hombres y no terminó peor que tercero en los otros tres, dejando pocas dudas de que cuando está en su mejor momento, sigue siendo el mejor del mundo por un margen significativo, aunque no siempre amplio.

La medalla de bronce de Seifert fue la primera de un gimnasta suizo en el concurso general en un mundial desde 1950.

La competencia masculina se reanuda el viernes cuando comiencen las finales de eventos. La final del concurso general femenino será el jueves, donde la rusa Angelina Melnikova intentará culminar su regreso a las grandes competencias.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes